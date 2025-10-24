사진='나솔사계' 캡처

'나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다' 순수남 특집이 시작됐다.지난 23일 방송된 SBS Plus, ENA 예능 '나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다'(이하 '나솔사계')에서는 18기 영철과 24기 영수-영식, 27기 영식-영호가 솔로민박에서 새로운 사랑 찾기에 나서는 모습이 공개됐다.이번 솔로민박은 태백산맥의 도시인 경북 영양에 차려졌다. 가장 먼저 벌크업에 성공한 27기 영식이 등장했다. 그는 "여기가 마지막이라고 생각하고 처절하게 열심히 하겠다"고 밝혔다. 다음으로 27기 영호가 나타났다. 그는 "화면(TV)에 비친 내 모습이 너무 활력 없었다. 지금은 컨디션이 좋아서 더 잘 될 수 있다고 생각한다"고 말했다.벙벙좌 24기 영식도 순수남 특집에 합류했다. "어안이 벙벙하다"는 명대사와 함께 솔로나라의 레전드 장면을 만들었던 24기 영식이 나타나자 27기 영식은 "나 연예인 보는 거 같아"라며 흥분했다. 그동안 꾸준한 운동으로 몸이 좋아진 24기 영식은 "방송 후에 소개팅이 한 건도 안 들어왔다. 이번엔 진짜 짝을 찾아보겠다. (로맨스가) 잘 안되더라도 질질 짜지 않겠다"는 각오를 내비쳤다.네 번째 순수남으로는 24기 영수가 나섰다. 그는 '나는 SOLO'와 '나솔사계'에 이미 출연한 적이 있어 3MC 데프콘, 경리, 윤보미를 놀라게 했다. 24기 영수는 "'나는 SOLO' 때보다 18kg를 빼서 지금 체중이 78kg이다"라며 "누구는 '쟤 또 나오네' 이래도 나는 매우 절실하다"고 털어놨다.18기 영철 역시 데프콘도 못 알아볼 정도로 반쪽이 된 모습으로 솔로민박에 입성했다. 18기 영철은 "제작진에게 내가 먼저 '사랑에 좀 더 적극적인 변모한 나를 다시 한번 보여드릴 수 있는 기회를 달라'는 문자 메시지를 보냈다"라고 설명했다. 이어 그는 "('나는 SOLO' 출연 후) 2년 동안 자기반성을 많이 했다. 아쉬움을 갖고 살아가는 건 아닌 거 같아서 그럴 바에는 한 번 터트리자는 심정이었다"고 덧붙였다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr