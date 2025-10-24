사진=유튜브 '지편한세상'

사진=유튜브 '지편한세상'

사진=유튜브 '지편한세상'

사진=유튜브 '지편한세상'

사진=유튜브 '지편한세상'

사진=유튜브 '지편한세상'

사진=유튜브 '지편한세상'

사진=유튜브 '지편한세상'

사진=유튜브 '지편한세상'

사진=유튜브 '지편한세상'

'지편한세상' 손호준이 PPL 차 유튜브에 출연하며 근황을 전했다.24일 유튜브 채널 '지편한세상'에는 배우 손호준이 출연했다.이날 손호준은 지석진과의 친분에 대해 "'런닝맨'에 3번째 출연했는데, 내가 전에 출연한 걸 모르시더라. 나도 초반에 석진 형님이 있는 걸 몰랐는데, 원년 멤버라고 하더라. 그런 얘기를 하다가 친해졌다"고 밝혔다. 두 사람은 간간이 연락하는 사이라고.최근 "작품 없어서 집에만 있다"고 밝혔던 손호준은 "정말 집에만 있다"고 재차 강조해 눈길을 끌었다. 일이 없어 더 자고 싶어도 일찍 깬다고 고백한 그는 "희한하게 잠이 많이 줄었다. 오전 6시, 7시에 깨서 4~5시간 정도 취침을 하게 된다. 일어나면 청소하고, 고양이 밥 준다. 요즘에는 봉지 간편 밥 먹는다"고 말했다.근황 질문에 손호준은 "어제 개그맨 허경환과 소주 다섯 병 먹었다. 동네 친한 형이다. 유튜브도 술 마시다가 성사된 것"이라고 설명했다. 요즘 만나는 친구를 묻자 그는 "경환이 형이랑 배우 유승호와 친하다. 그래도 셋이 같이 만나지는 않는다. 승호도 집에서 안 나온다"고 이야기했다.손호준은 "예능 생각도 없지 않다"고 밝혔다. '삼시세끼' 출연 불발로 나영석PD와 불화설에 휩싸였던 그는 "차승원 유해진 둘이 하는 부분에 대해 미리 연락 주셨다. 팬들이 워낙 많아서 서운하신 분들이 계셨던 것 같다"고 전했다.해명 방송에 대해 손호준은 "연극 홍보하러 나오라고 해서 출연한 건데, 워낙 '삼시세끼' 얘기가 많아서 해명하게 됐다. 이후 다른 연극 할 때 바쁜 나영석PD가 와서 봐주고, 홍보도 해줬다"며 고마움을 내비쳤다. 나PD와 옛 동료인 지석진은 "뜬 거에 비해 겸손하더라"며 친분을 드러냈다.지서진은 "여자친구 있냐?"고 돌직구 질문을 던졌다. 손호준은 "지금 여자친구 없다"고 즉답했다. "길에서 평생 헤어지면 후회할 것 같은 여성을 만나면 말을 걸 것 같냐"는 질문에 그는 "그런 사람이 있다면 말을 걸 것 같은데, 나는 사람 눈을 잘 못 쳐다봐서"라며 "길에서 대시한 적은 있는데, 대시 받은 적은 없다"고 토로했다.배우 활동에 앞서 3인조 그룹 타키온으로 가수 데뷔했던 손호준은 "당시 소녀시대, 카라 나왔던 시대다. 그분들을 보니까 몇 년 동안 연습했는데, 우리는 6개월간 한 곡 연습했다. 우리는 안 되는 게 맞았다. 운 좋게 됐어도 안 좋다고 생각한다"고 소신을 드러냈다.한편, 지석진은 "손호준이 광고모델 하는 제품 PPL 물어왔다"며 애정을 표현했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr