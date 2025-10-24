사진=이솔이 SNS

영화감독 겸 개그맨 박성광의 아내 이솔이가 이탈리아 여행 중의 근황을 전했다.이솔이는 지난 23일 자신의 인스타그램 스토리에 "이태리 남부 실시간^^..."이라는 문구와 함께 여러 개의 영상을 게재했다.공개된 영상들 속에는 이솔이가 이탈리아 남부를 찾았으나 짙은 안개에 강한 비바람이 불고 있는 모습. 이를 보고 이솔이는 "뒤에 쓰러진 STOP 안내판까지 갓벽한 고담시티 그 자체"라고 했다.고담시티는 배트맨 시리즈에 등장하는 가상의 도시다. 범죄와 악당이 활개치는 장소로, 현실 도시의 어두운 면을 반영할 때 주로 비유된다.한편 이솔이는 박성광과 2020년 8월 백년가약을 맺었다. 당시 제약회사 10년차였던 이솔이는 과거 SBS '동상이몽 시즌2-너는 내 운명'에 출연해 빼어난 미모로 대중에 눈도장을 찍었었다. 최근 2세가 없는 이유에 해명하며 여성암 투병 사실을 고백했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr