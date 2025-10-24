방송 전부터 호평 쏟아졌다…류승룡, 아들 결혼 승낙 "허락할게요" ('김부장')

사진제공=JTBC

류승룡, 명세빈, 차강윤이 ‘김 부장 이야기’ 영업 설명회를 성황리에 마쳤다.JTBC 새 토일드라마 ‘서울 자가에 대기업 다니는 김 부장 이야기’(이하 ‘김 부장 이야기’)는 자신이 가치 있다고 생각한 모든 것을 한순간에 잃어버린 한 중년 남성이 긴 여정 끝에 마침내 대기업 부장이 아닌 진정한 본인의 모습을 발견하게 되는 이야기를 그리는 드라마.오는 25일 첫 방송을 앞두고 ‘김 부장 이야기’ 측은 지난 22일시사회를 개최했다. 극 중 ‘김낙수(류승룡 분) 패밀리’로 호흡을 맞출 류승룡(김낙수 역), 명세빈(박하진 역), 차강윤(김수겸 역)이 일일 ‘김 부장 이야기’ 영업사원으로 변신해 관객들과 특별한 추억을 쌓았다.영업 25년 차 김낙수 부장이 진행하는 ‘김 부장 이야기’ 영업 설명회라는 콘셉트로 진행된 시사회는 명함 나눠주기, 무대 인사, 1회 미리보기 시사회 등 풍성한 이벤트로 유쾌한 시간을 선사했다. 배우들은 ‘김 부장 이야기’ 티셔츠를 맞춰 입고 관객들에게 직접 김낙수의 명함을 나눠주는 등 가까이에서 호흡하며 훈훈함을 안겼다.이어진 무대 인사에서는 배우들이 직접 ‘김 부장 이야기’의 매력 포인트를 영업하며 흥미를 돋웠다. “25년차 영업1팀 김부장 류승룡”이라고 말문을 연 류승룡은 “우리 드라마는 행복을 사수하고자 하는 공감과 위로의 드라마”라며 자신 있는 영업 멘트를 날려 궁금증을 불러일으켰다.‘김부장’ 삼행시 이벤트에서는 “김새더라도 부당함에 무너져도 장난 없이 내가 영업왕”, “김 부장의 영업 실력을 보여줄까? 부지런히 두 발로 뛰어다니는데 장난 아니게 보여, 진짜 내가 앎” 등 관객들의 재치 있는 홍보 멘트가 웃음을 유발했다.차강윤이 “제가 이런 걸 처음 받아 봤다”며 “김 부장님, 부장님 아드님 제 친구한테 장가 보내주세요”라는 멘트를 읽자 류승룡 역시 “허락할게요”라고 결혼을 승낙해 웃음을 자아냈다. 명함을 이용한 럭키드로우 이벤트에서는 원작 소설을 쓴 송희구 작가가 깜짝 등장해 다채로운 재미를 선물했다.배우들은 ‘김 부장님 나이스샷’이라는 슬로건을 든 관객들과 단체 사진 촬영을 마지막으로 관객들의 뜨거운 환호 속에 영업 설명회를 마쳤다.1회 시사회 종료 이후 커뮤니티에는 “JTBC 주말드라마 또 한 건 하겠다”, “연기, 스토리, 구성 모두 알차다”, “개그요소에 묵직한 메시지까지 완벽”, “정재형 음악감독 BGM이 귀에 박힌다” 등 호평이 쏟아졌다.‘서울 자가에 대기업 다니는 김 부장 이야기’는 오는 25일 오후 10시 40분 첫 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr