결혼을 앞둔 배우 이장우가 '나 혼자 산다'에서 108kg 브라더스 구성환과 맞붙는다.오는 24일 방송되는 MBC 예능 '나 혼자 산다'에서는 제1회 순진무구 가을 운동회 현장이 공개된다. 제1회 순진무구 가을 운동회의 첫 대결 종목은 운동회에서 빠질 수 없는 줄다리기.팜유를 비롯해 기안84, 코드 쿤스트, 안재현, 댄서 리정 등 막강한 팀워크와 운동인들이 모인 '무 팀', 그리고 구성환을 중심으로 이주승, 박지현, 민호 등 강력한 체력을 갖춘 '구 팀'의 맞대결에 기대가 쏠린다.이들은 경기 시작 전부터 전력 회의를 펼치며 신경전과 기싸움을 벌인다. "줄다리기는 몸무게 싸움"이라며 몸무게에서 비교적 열세인 무 팀은 이장우를 필두로 작전을 세운다.줄다리기의 맨 앞에 선 이장우는 "줄다리기만 준비했다"라고 외치며 자신감을 드러내는가 하면 구성환은 신발까지 벗어 던지며 투지를 불태운다. 버티기냐, 당기기냐를 두고 줄 사이에 마주 선 두 팀. 과연 줄다리기의 승리는 어느 팀에게 돌아갈지 관심이 쏠린다.그런가 하면 민호 앞에서 전현무의 멈추지 않는 골반이 포착돼 시선을 강탈한다. 손으로 눈을 가린 민호와 함박웃음을 지으며 환희를 만끽하는 전현무. 도대체 두 사람 사이에 어떤 일이 벌어진 것인지 궁금증을 끌어올린다.'나 혼자 산다'는 24일 오후 11시 10분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr