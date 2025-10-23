사진=유튜브 채널 '순풍 선우용여'

사진=유튜브 채널 '순풍 선우용여'

코미디언 김지선의 둘째 아들이 래퍼로 활동 중인 사실이 알려졌다.지난 22일 유튜브 채널 '순풍 선우용여'에는 "한강이 쫙 펼쳐진 김지선 럭셔리 집 최초공개 (+자식4명, 선우용여 임신특강)"이라는 제목의 영상이 공개됐다. 이날 방송에서 선우용여는 김지선의 집을 방문했다.김지선은 2003년 결혼해 3남 1녀를 두고 있다. 선우용여가 방문했을 당시 집에는 장남 김지훈과 차남 김정훈이 있었다. 두 사람은 직접 선우용여를 맞이하며 반가운 인사를 나눴다. 이중 차남 김정훈은 래퍼 'SIVAA'로 활동 중이다. 그는 지난해 8월 19일 첫 번째 EP 'Han: Cooked'를 발매하며 정식 데뷔했다.김지선은 "얘가 엄마한테 제일 상담 많이 했던 애다. '엄마 둘째가 코 뚫어 달래, 귀 뚫어 달래, 뭐 뚫어 달래' 하니까 뚫으라고 하지 않았냐. 너무 속을 썩인다고 하니까 그런 애가 효도하는 거라고 말했다"고 전했다.이에 선우용여는 "나는 그렇게 생각한다. 코 뚫고 귀 뚫고 이런 게 중요한 게 아니다. 네가 하고 싶은 걸 하는 게 중요한 거다"고 말했다. 그러나 김지선은 "그런데 너무 많이 뚫지 않았냐"고 우려를 내비쳤다.선우용여는 "아니야. 한의학적으로 생각하면 코를 뚫으면 어디가 좋고… 얘는 벌써 다 했네, 그치?"라고 말하며 웃었다. 김지선은 "오늘 아침에 오랜만에 봤는데 뚫은 곳이 더 늘어난 거다"라며 놀라움을 표현했다.현재 김정훈은 눈 밑, 코, 눈썹, 입술 위아래, 귀 등 얼굴에만 약 17개의 피어싱을 하고 있다. 선우용여가 "어느 부위가 제일 예쁜 것 같냐"고 묻자, 김지선은 "생긴 건 잘생겨서 다 예쁘다"고 답했다. 선우용여는 "귀를 뚫어야 고혈압에 좋다. 여기를 뚫어라"고 조언하며 웃음을 자아냈다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr