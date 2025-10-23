사진=텐아시아DB

사진제공=MBN

1999년 데뷔한 그룹 god의 멤버 데니안(47)이 '알토란'의 새 MC로 합류한다.오는 26일 방송되는 MBN 요리 예능 '알토란'에는 방송·연기·예능 등 다방면에서 활약해온 데니안이 새로운 MC로 합류해 시청자와 첫 만남을 갖는다.평소 캠핑·복싱·디제잉 등 다양한 취미를 즐기는 데니안은 "유일하게 못 하는 게 요리"라며 "양파를 오늘 처음 깠다"고 고백해 충격을 안긴다. 그는 "어머니가 내 요리를 드신 후 바로 요리 금지령을 내렸다"며 가족도 포기한 최악의 요리 실력을 솔직하게 털어놓는다.그러나 이내 데니안은 "궁 셰프(이상민)를 뛰어넘는 덴 셰프가 되겠다"며 의욕을 드러낸다. 또 그는 "맛 감각만큼은 누구에게도 뒤지지 않는다"며 웃어 보인다. 이상민은 "알토란이 기다리던 인재가 등장했다"고 반응한다.이날 방송에서는 데니안의 요리 신고식이 펼쳐진다. 채소 구별조차 버거워하는 데니안은 "나물을 무친다고요? 방법을 몰라요"라며 요리에 서투른 모습을 보인다. 이를 지켜보던 이연복 셰프는 "손끝으로 만지면 다 안다"라며 고수의 비법을 전수한다.'알토란'은 26일 오후 5시에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr