가수 이찬원이 결혼과 자녀 계획에 대한 솔직한 생각을 밝혔다.22일 방송된 KBS2TV '슈퍼맨이 돌아왔다'에서 이찬원은 김준호의 두 아들을 만나는 모습이 그려졌다.이날 방송에서 인찬원은 아이들과 자연스럽게 친해지며 만능 육아 면모를 보였다. 이를 지켜보던 김준호는 "결혼하며 진짜 아이들을 잘 볼 것 같다"며 칭찬했다.이어 김준호는 "결혼을 할 거냐"고 물었고, 이찬원은 "무조건 결혼은 할 거다. 하지만 지금은 일이 소중해서 40살쯤에 하고 싶다"고 털어놨다. 이에 김준호가 "마흔이면, 아이가 20살 때 환갑이다"고 얘기하자 이찬원은 "(박) 수홍 형님도"라고 박수홍을 언급해 웃음을 자아냈다.또 이찬원은 "첫째는 딸, 둘째는 아들을 낳고 싶다. 결혼하면 '슈돌'에 나와야겠다"며 육아 의지를 불태우며 기대감을 불러일으켰다.이찬원은 이상형에 대해 "예쁘고 가정적인 사람이면 좋겠다"며 솔직한 기준을 공개했다. 부모님은 서로 다른 의견을 전했다며 "아버지는 40살 전에 결혼하길 원하시고, 어머니는 결혼 안 해도 된다고 하시더라"고 솔직하게 전했다.한편 이찬원은 지난 20일 주요 음원 사이트를 통해 정규 2집 '찬란(燦爛)'을 공개했다. 이찬원, 정규 2집 '찬란(燦爛)'은 1집 'ONE(원)' 이후 약 2년 만에 발매된 정규 앨범으로, 총 12곡이 수록되어 있다조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr