천명훈, '피부과 CEO' ♥썸녀 집으로 불렀다…"이런 게 신혼"('신랑수업"0

사진제공=채널A '요즘 남자 라이프-신랑수업'

'신랑수업' 천명훈이 '짝사랑녀'인 피부과 CEO 소월을 자신의 집에 처음으로 초대해 비장의 요리 실력을 뽐낸다.22일 밤 9시 30분 방송하는 채널A '요즘 남자 라이프-신랑수업(이하 '신랑수업')' 185회에서는 천명훈이 양수리 집에서 소월과 함께 인테리어를 하는가 하면 특급 요리를 만들면서 '신랑점수'를 따는 모습이 펼쳐진다.이날 천명훈은 "집 인테리어를 바꾸고 싶다"며 소월에게 도움을 청한다. 소월은 흔쾌히 응하고, 직후 두 사람은 쇼핑센터로 장을 보러 간다. 그러면서 천명훈은 "혹시 남자 집 꾸며준 적 있어?"라고 슬쩍 묻는다. 소월은 "아니"라고 답한다. 천명훈은 "그럼 내가 세계 최초네. 고맙다"라며 갑자기 의미부여를 해 '스튜디오 멘토군단'을 빵 터지게 만든다.잠시 후 쇼핑센터에 도착한 천명훈은 다양한 생활용품부터 커플 잠옷, 커플 머그컵, 수저 세트 등을 구매한다. 이를 본 '교감' 이다해는 "혼수 장만하러 간 거 같다"며 활짝 웃는다. 이후로도 천명훈은 계속 물건을 두 개씩 고르고, "신혼부부 같다"는 멘토군단과 쇼핑센터 직원들의 찬사에 "너무 좋았다. 저런 시간과 대화 자체가 행복했다"고 솔직하게 털어놓는다.집에 돌아온 천명훈은 이번엔 인테리어를 도와준 소월을 위해 손수 요리에 나선다. 과연 천명훈이 소월을 위해 준비한 비장의 메뉴가 무엇일지, '한식 러버' 소월이 어떤 맛 평가를 내놓을지 관심이 쏠린다.천명훈은 소월과 식사를 하던 중 "이런 게 신혼이라는 거구나"라면서 눈시울을 붉힌다. 천명훈의 돌발 행동에 놀란 소월은 "이게 무슨 울 일이야?"라며 당황스러워한다. 천명훈이 '급' 울컥한 속내가 무엇인지는 22일 밤 9시 30분 방송하는 채널A '신랑수업' 185회에서 확인할 수 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr