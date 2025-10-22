사진=텐아시아DB

출연 배우 차은우는 군 복무 중이지만 작품은 세상에 나오게 됐다. 강하늘, 김영광, 강영석, 그리고 차은우의 절친 케미가 돋보이는 영화 '퍼스트 라이드'다. 한선화도 코미디 한 스푼을 더한다.22일 서울 용산구 한강대로 CGV용산아이파크몰에서 영화 '퍼스트 라이드'의 언론시사회가 열렸다. 남대중 감독과 배우 강하늘, 김영광, 강영석, 한선화가 참석했다.'퍼스트 라이드'는 24년 지기 친구들이 첫 해외여행을 떠나는 코미디. '30일', '기방도령'에 이어 코믹을 선보이게 된 남대중 감독은 "저는 늘 코미디만 만들어왔다. '30일'보다 '퍼스트 라이드'를 더 먼저 시나리오 쓰고 기획했다. 당시 코로나가 성행하고 있어 해외 촬영이 어려워지는 바람에 '30일'과 순서가 바뀌어 나오게 됐다. 지금이라도 관객들에게 선보일 수 있게 되어 감회가 새롭다"라고 밝혔다.영화 기획 의도에 대해 남 감독은 "영화에 '다음에'라는 대사가 나온다. 답 없는 '다음에' 말고 현생을 즐겁고 재밌게 살아가자는 의미를 담았다. 또 옆에 있는 친구들, 가족들과 현생을 재밌게 살아가자는 취지로 이 대본을 쓰게 시작했다"고 전했다. 또한 "남겨진 사람에 대한 위로를 전하고 싶어 이런 시나리오를 구성했다"고도 했다.DJ를 꿈꾸는 연민 역의 차은우는 현재 군 복무로 인해 이날 행사에 참석하지 못했다. 강하늘은 "고생하고 있는 걸 잘 안다. 은우야, 우리가 영화 잘 홍보하겠다. 휴가 나와서 보려나. 영화 많이 기대했으면 좋겠다. 한 만큼 재밌게 나온 것 같다. 나중에 보자, 파이팅!"이라고 인사를 전했다. 김영광은 "홍보를 같이 못 해서 아쉽다. 빨리 만났으면 좋겠다"고 바랐다. 강영석은 "우리는 곧 본다. 부럽지? 곧 100일 휴가일 거 같은데, 제발 연락 달라"며 웃음을 자아냈다. 남대중 감독은 "같이 영화를 봤다면 더 좋았을 텐데, 지금 국방의 의무를 다하느라 못 봐서 아쉽고, 휴가 나오면 혼자 돈 내고라도 봤으면 좋겠다"며 웃음을 더했다.영화의 내레이션을 맡아준 차은우. 남 감독은 "군대 문제 때문에 빨리 녹음해야 하는 상황이었지만, 촬영 끝나고 녹음했다"며 "촬영하고 가편집본을 보여줬다. 자연스럽게 친구들한테 얘기하듯이 내레이션 해달라고 주문했다"고 비하인드를 전했다.강하늘은 수능 만점을 받았던 국회의원 보좌관 태정 역을 맡았다. '30일'에 이어 남대중 감독과 다시 작업하게 된 강하늘은 "감독님과 작업하면 현장이 재밌다. 여러 의미로 즐겁다. 웃긴 일들도 많을 뿐더러, 내 의견을 정확히 피력할 수 있고, 조율하는 순간도 재밌다. 의사소통이 잘 될 때 재미를 느낀다. 대본의 힘도 있지만 그게 남대중 감독의 가장 큰 힘인 것 같다. 다시 만나게 된다고 했을 때 기대감이 컸다"고 말했다.실제로는 올해 35살인 강하늘. 학생 연기도 해야 했던 강하늘은 "10대를 연기하기 위해 노력했다. 교복을 입을 때 메이크업을 하고, 영화 중반 30대부터는 노메이크업이었다. 의도했다면 의도한 점이다. 10대 때는 좀 더 피부가 좋았던 것 같고, 현재는 일생에 찌든 모습을 좀 더 보여주려 했다. 그렇게 차별점을 뒀다"고 말했다.김영광은 농구 선수를 꿈꾸던 도진 역을 맡았다. 그는 "현장에서 배우들끼리 재밌어서 자연스럽게 케미가 나왔다"고 자랑했다.도진 캐릭터에 대해서는 "도진은 꾸준히 은은한 광기가 있다"고 설명했다. 이어 "도진 캐릭터가 남다른 설정이 있다. 그 부분에 있어서 과하지 않게, 납득될 수 있도록, 튀지 않는 선에서 캐릭터의 다른 점을 보여주려고 노력했다"고 말했다.강영석은 어머니를 따라 스님이 되려는 금복 역을 맡았다. 다른 배우들과 마찬가지로 10대 연기를 했던 강영석은 "솔직히 저는 이 형들과 같이 나오는 거라 고등학생 같아 보일 거라 생각했다. 바가지 머리이기도 했다"며 폭소케 했다.한선화는 일편단심 태정만을 바라보는 옥심 역을 맡았다. 한선화는 "즐겁게 촬영했다. 오빠들과 많이 정들었다. 너무 사랑스럽지 않나"라고 말했다. 그러면서 "저 실제로도 순애보 스타일이다. 옥심에 공감했다. 빠르게 이해됐다"며 웃음을 자아냈다.한선화는 "영화를 보고 느낀 점이 있다"면서 솔직한 감상을 이야기했다. 그는 "누구나 어린 시절, 학창 시절이 있고, 사회 생활하면서 여러 관계를 맺는다. 누구나 한 번쯤은 우리 영화를 보고 공감되는 지점이 있지 않을까 한다. 그 공감을 관객들과 나누고 싶다"고 말했다. 또한 "우리 엄마, 아빠, 여러 어머님, 아버님도 어린 시절이 있었을 것이고, 자라나는 아이들도 이 영화를 보고 느끼는 점이 있을 것 같다. 많은 분들이 궁금해하면서 볼 수 있지 않을까. 많은 분이 함께 공감하고 즐겨주셨으면 좋겠다"고 진심을 전했다.배우들은 학생 연기를 두고 '사과의 말'을 전하기도 해 웃음을 자아냈다. 강하늘은 "영화에 정말 교복 입은 고등학생들이 같이 걸렸다면 위화감을 느꼈졌지만, 앵글 안에 우리만 걸리니 괜찮았던 거 같은데, 아니었나. 제가 봐도 교복 입을 나이가 지난 것 같다는 생각을 하긴 했다"며 민망해했다. 김영광은 "앞으로는 삼가겠다" 강영석은 "다시 한 번 심심한 사과의 말씀을 드린다"며 고개를 숙여 웃음을 자아냈다.'퍼스트 라이드'는 오는 29일 개봉한다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr