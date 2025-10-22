사진=텐아시아DB

'퍼스트 라이드' 한선화가 자신이 순애보 스타일이라고 밝혔다.22일 서울 용산구 한강대로 CGV용산아이파크몰에서 영화 '퍼스트 라이드'의 언론시사회가 열렸다. 남대중 감독과 배우 강하늘, 김영광, 강영석, 한선화가 참석했다.'퍼스트 라이드'는 24년 지기 친구들이 첫 해외여행을 떠나는 코미디. 한선화는 일편단심 태정(강하늘 분)만을 바라보는 옥심 역을 맡았다.한선화는 일편단심 태정만을 바라보는 옥심 역을 맡았다. 한선화는 "즐겁게 촬영했다. 오빠들과 많이 정들었다. 너무 사랑스럽지 않나"라고 말했다. 그러면서 "저 실제로도 순애보 스타일이다. 옥심에 공감했다. 빠르게 이해됐다"며 웃음을 자아냈다.한선화는 "영화를 보고 느낀 점이 있다"면서 솔직한 속내를 털어놨다. 그는 "누구나 어린 시절, 학창 시절이 있고, 사회 생활하면서 여러 관계를 맺는다. 누구나 한 번쯤은 우리 영화를 보고 공감되는 지점이 있지 않을까 한다. 그 공감을 관객들과 나누고 싶다"고 말했다. 또한 "우리 엄마, 아빠, 여러 어머님, 아버님도 어린 시절이 있었을 것이고, 자라나는 아이들도 이 영화를 보고 느끼는 점이 있을 것 같다. 많은 분들이 궁금해하면서 볼 수 있지 않을까.많은 분이 함께 공감하고 즐겨주셨으면 좋겠다"고 진심 어린 감상을 전했다.'퍼스트 라이드'는 오는 29일 개봉한다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr