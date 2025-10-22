사진=텐아시아DB

'퍼스트 라이드' 강하늘이 10대 연기, 30대 연기의 비하인드를 밝혔다.22일 서울 용산구 한강대로 CGV용산아이파크몰에서 영화 '퍼스트 라이드'의 언론시사회가 열렸다. 남대중 감독과 배우 강하늘, 김영광, 강영석, 한선화가 참석했다.'퍼스트 라이드'는 24년 지기 친구들이 첫 해외여행을 떠나는 코미디. 강하늘은 수능 만점을 받았던 국회의원 보좌관 태정 역을 맡았다.‘30일’에 이어 남대중 감독과 다시 작업하게 된 강하늘은 "감독님과 작업하면 현장이 재밌다. 여러 의미로 즐겁다. 웃긴 일들도 많을 뿐더러, 내 의견을 정확히 피력할 수 있고, 조율하는 순간도 재밌다. 의사소통이 잘 될 때 재미를 느낀다. 대본의 힘도 있지만 그게 남대중 감독의 가장 큰 힘인 것 같다. 다시 만나게 된다고 했을 때 기대감이 컸다"고 말했다.실제로는 35살인 강하늘. 학생 연기도 해야 했던 강하늘은 "10대를 연기하기 위해 노력했다. 교복을 입을 때 메이크업을 하고, 영화 중반 30대부터는 노메이크업이었다. 의도했다면 의도한 점이다. 10대 때는 좀 더 피부가 좋았던 것 같고, 현재는 일생에 찌든 모습을 좀 더 보여주려 했다. 그렇게 차별점을 뒀다"고 말했다.'퍼스트 라이드'는 오는 29일 개봉한다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr