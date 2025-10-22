샤이니 온유/ 사진=텐아시아 사진 DB

사진제공=그리핀엔터테인먼트

그룹 샤이니의 멤버 온유(ONEW)가 솔로 첫 월드투어의 열기를 미주까지 확장한다.온유는 22일 공식 SNS를 통해 월드투어 '2025-26 ONEW WORLD TOUR 'ONEW THE LIVE : PERCENT (%)' IN USA'(이하 'ONEW THE LIVE')의 포스터를 게재하며 미주 지역 추가 개최 소식을 알렸다.공개된 포스터에 따르면 온유는 2026년 1월 9일(이하 현지시간) 산호세에 이어 11일 로스앤젤레스, 14일 시카고, 16일 뉴욕, 18일 애틀랜타 등 미주 주요 5개 도시에서 공연을 펼친다.'ONEW THE LIVE'는 믿고 듣는 온유의 라이브를 전면에 내세운 브랜드 공연이다. 서울, 홍콩, 방콕, 도쿄, 가오슝을 뜨겁게 달군 온유는 이어 상파울루, 산티아고, 멕시코 시티, 파리, 런던, 마드리드, 헬싱키, 코펜하겐, 틸뷔르흐, 바르샤바, 베를린 등 전 세계 21개 도시에서 월드투어를 이어간다.온유는 지난 5월 성료한 미주 투어 '2025 ONEW CONCERT 'ONEW THE LIVE : CONNECTION' IN USA' 이후 약 8개월 만에 새로운 투어로 다시 한번 현지 팬들과 만나게 됐다. 개성 있는 음색으로 많은 이들의 사랑을 받고 있는 그는 오는 30일 브라질 상파울루에서 월드투어 'ONEW THE LIVE'를 연다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr