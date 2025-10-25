사진=싱글즈

사진=싱글즈

사진=싱글즈

2019년 연세대 동기와 결혼했다고 알려진 배우 최희서가 매거진 '싱글즈' 11월호 화보 공개와 함께 연극 '벚꽃동산' 해외 투어부터 할리우드 영화 '베드포드 파크(Bedford Park)'(가제)까지 다채로운 글로벌 행보를 예고하고 있다.작품마다 각기 다른 캐릭터를 자신만의 색으로 완성하는 배우 최희서가 매거진 '싱글즈' 11월호 화보 공개를 통해 다채로운 매력을 뽐냈다. 블랙 앤 화이트로 심플하면서도 모던한 무드의 화보를 완성해 눈길을 끌고 있는 최희서는 최근 연극 '벚꽃동산' 해외 투어로 홍콩에 다녀온 최희서는 연극부터 영화까지 글로벌 행보를 이어가고 있는 근황을 전했다.할리우드 영화 '베드포드 파크(Bedford Park)'(가제)에 대한 남다른 애정을 밝혔다. 그는 "30대 초반에 캐스팅돼 30대 후반에 촬영을 마친, 말 그대로 제 30대를 고스란히 담은 작품이에요. 일종의 정리이자 숙제 같은 영화"라며 6년 전, 홀로 뉴욕에 가 오디션을 거쳐 캐스팅된 작품으로, 최희서의 30대를 함께한 특별한 의미를 더했다.'베드포드 파크(Bedford Park)'(가제)는 한국계 미국인 여성 오드리와 전직 레슬링 선수 일라이의 사랑 이야기를 그린 작품으로 최희서와 손석구 배우의 캐스팅으로 주목받은 작품이다. 그는 "큰 상처가 있는 남녀가 만나 사랑하고 치유하는 이야기인데 대본을 보자마자 꼭 오디션을 봐야겠다고 생각했다.최희서는 상대 배우로 손석구 배우가 떠올랐고, 감독님을 설득해 함께하게 됐다. 그는 "손석구 배우와는 이미 여러 번 작업했기 때문에, 믿음이 있었다"라며 작품은 물론 함께 작업한 손석구 배우에 대한 확신과 믿음을 밝혔다. 감정의 결을 섬세하게 직조하는 최희서가 연기한 한국계 미국인의 진솔한 사랑 이야기는 어떤 모습으로 완성될지 기대를 키운다. '베드포드 파크(Bedford Park)'(가제)는 '시애틀의 잠 못 이루는 밤'을 제작한 게리 포스터가 기획하고, 신인 감독 스테파니 안이 연출하는 작품으로 올해 초 미국 올로케이션 촬영을 마치고 후반 작업 중이다.개봉을 기다리는 관객들에게 최희서는 "최희서와 손석구, 이미 안다고 생각했던 한국 배우가 지금까지 본 적 없는 캐릭터와 언어로 전혀 다른 모습을 보여줄 것이다. 저희의 케미스트리도 기대해주시면 좋을 것 같다. 로맨틱 코미디는 아니고 진솔하고 진득한 사랑 이야기다"라고 전해 작품에 대한 호기심을 자극했다.최희서는 연극 '벚꽃동산' 해외 공연으로 11월 7일~9일 싱가포르에 이어 호주, 미국 뉴욕 공연이 예정되어 있으며, 내년에는 영화 '베드포드 파크(Bedford Park)'(가제)로 관객들과 만날 준비를 하고 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr