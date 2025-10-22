사진=텐아시아 DB

가수 이찬원이 '슈퍼맨이 돌아왔다'에서 정지선 셰프를 언급한다.22일 방송되는 KBS 2TV 예능 '슈퍼맨이 돌아왔다' 594회는 '대상 삼촌이 놀러 왔어요' 편으로, 3MC 박수홍, 최지우, 안영미와 슈퍼맨 김준호가 함께한다. 이날 방송에서는 이찬원이 은우, 정우를 위해 정성 가득한 한 끼를 만든다.이날 김준호의 아들 정우가 이찬원의 든든한 요리 보조로 깜짝 변신해 시선을 사로잡는다. 정우는 고사리손으로 오이와 참외를 뽀득뽀득 씻고, 직접 재료도 옮기는 등 이찬원을 부지런히 돕는다. 먼저 나서서 "삼촌 또 뭐 넣어요?"라며 적극적으로 움직이는 정우의 모습에 아빠 김준호는 "정우가 진또배기 삼촌이 마음에 들었나 보네"라며 감탄한다.그런가 하면, 이찬원은 중식 여왕 정지선도 사로잡지 못한 은우, 정우의 입맛을 저격하기 위해 특별한 찬또 셰프 레시피를 준비한다. 이찬원은 평소 신맛을 좋아하는 은우, 정우의 취향을 반영해 식초를 잔뜩 넣은 장아찌를 만든다.이찬원은 "내가 해준 요리를 먹은 첫 번째 아이들"이라며 은우, 정우를 향한 애정을 잔뜩 드러낸다. 정우는 눈을 감고 입을 오물오물하며 떡갈비 맛을 보더니 "삼촌 최고"라며 손가락을 치켜든다. 이에 이찬원은 기세등등해져 "정지선 보고 있나?"라며 귀여운 도발을 날린다는 후문.'슈퍼맨이 돌아왔다' 594회는 이날 오후 8시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr