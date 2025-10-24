사진=텐아시아DB

사진=언코어

그룹 클로즈 유어 아이즈(CLOSE YOUR EYES, 전민욱, 마징시앙, 장여준, 김성민, 송승호, 켄신, 서경배)가 데뷔 첫 단독 콘서트를 개최한다. 앞서 중국인 멤버 마징시앙은 2년 전 방송된 Mnet '보이즈 플래닛'에 출연해 인기를 얻었고 지난해 방송된 JTBC '프로젝트7'를 통해 1위로 데뷔했다.소속사 언코어에 따르면 클로즈 유어 아이즈는 오는 2026년 1월 국내에서 첫 단독 콘서트를 개최한다. 이어 2월에는 일본으로 넘어가 도쿄, 나고야, 오사카를 순회하는 투어 공연을 통해 열도 팬심 접수에 나설 계획이다.클로즈 유어 아이즈는 지난 4월 문학 소년 콘셉트의 미니 1집 '이터널티(ETERNALT)'로 화려한 가요계 데뷔를 알렸다. 서정적인 가사와 영화 같은 스토리텔링이 담긴 퍼포먼스가 돋보이는 데뷔곡 '내 안의 모든 시와 소설은'으로 음악 방송 2관왕을 달성하며 '괴물 신인' 수식어를 얻었다.지난 7월 미니 2집 '스노이 서머(Snowy Summer)'로 3개월 만에 초고속 컴백한 이들은 동명의 타이틀곡으로 데뷔 앨범보다 한 단계 더 나아간 음악 방송 3관왕을 달성했다. 기세를 몰아 더블 타이틀곡 '페인트 캔디(Paint Candy)' 활동까지 다채롭게 선보이며 '글로벌 루키' 입지를 굳혔고, 마침내 확정된 첫 단독 콘서트를 통해 비주얼, 가창력, 퍼포먼스가 완벽한 '올라운더 그룹' 진가를 재차 증명할 예정이다.앞서 클로즈 유어 아이즈는 서울을 시작으로 일본, 홍콩, 타이베이에서 단독 팬미팅 '클로저 모멘츠(CLOSER MOMENTS)'를 열고 글로벌 팬들과 만난 바 있다. 일본에서는 다양한 지역에서 팬사인회, 포토회 등 프로모션 활동을 펼치며 팬들과 활발하게 소통해 왔다.이 외에도 클로즈 유어 아이즈는 '개그콘서트'의 일본 특집 방송을 비롯해 일본 제프 하네다(Zepp Haneda)에서 열린 '더 퍼포먼스 제로(The Performance Zero)'에 출연해 공연을 펼치는 등 글로벌 팬덤을 탄탄하게 구축해 왔다. 내년 일본 투어로 계속해서 뜨거운 열기를 이어가며 열도를 더 '핫'하게 달굴 예정이다.클로즈 유어 아이즈의 첫 단독 콘서트에 대한 자세한 정보는 추후 공지될 예정이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr