사진='착한 여자 부세미' 캡처

배우 전여빈이 '착한 여자 부세미'에서 분노의 각성 엔딩을 그렸다.지난 21일 방송된 지니 TV 오리지널 드라마 '착한 여자 부세미'에서는 분노에 휩싸여 눈빛이 달라진 김영란(전여빈 분)의 모습이 공개됐다.이날 김영란은 자신의 위치가 발각된 후 무창에 새로운 얼굴들이 나타나자 더욱 예민하게 주변을 살폈다. 더 이상 마을을 위험에 빠지지 않게 하기 위해 경계심을 가지며 신경을 곤두세웠고, 그러던 중 누군가에 의해 CCTV가 파손되고 있다는 사실을 알게 된 뒤 전동민(진영 분)과 함께 범인 추적에 나섰다.김영란은 전동민 앞에서 처음으로 상처를 드러내기도 했다. 술에 취한 엄마를 파출소에 맡기며 냉철하게 모르는 사람 취급을 하면서도, 목소리에 담긴 오랜 세월 눌러온 분노와 아픔은 숨기지 못했다. 결국 김영란은 자신을 걱정하는 전동민에 꾹 참아왔던 감정을 터뜨렸다.극 말미에는 긴장감이 최고조에 달했다. 행적을 쫓고 있던 범인이 가선영(장윤주 분)의 사주를 받은 유치원 셔틀 기사라는 것을 알게 된 것. 김영란은 그를 유인해 몸싸움을 벌였고, 기습 공격에 목숨이 위태롭던 순간 나타난 백혜지(주현영 분)까지 칼에 찔렸다.이러한 과정에서 전여빈은 김영란의 다양한 감정을 디테일이 살아있는 연기력으로 그려내 호평받았다. 모든 게 얽혀버린 상황 속 죄책감, 분노, 걱정 등의 복합적인 심정을 표현하며 극의 몰입도를 최고조로 끌어올렸다.뿐만 아니라 전여빈은 그간 보여준 적 없던 눈빛으로 공기의 흐름을 바꿨다. 본격적인 각성과 함께 반격을 예고한 가운데, 그가 앞으로 어떤 선택과 행보로 후반부를 이끌어갈지 기대가 쏠린다.'착한 여자 부세미'는 매주 월, 화 오후 10시에 채널 ENA에서 시청할 수 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr