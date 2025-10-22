사진=텐아시아DB

이에 장윤정은 자신의 SNS에 "친분도 없는데 상대가 웃지 못하는 말이나 행동은 농담이나 장난으로 포장될 수 없다. 가족 사이에 서브는 없다"고 지적했다. 이후 김진웅은 본인의 SNS에 사과문을 올렸다.



아나운서 도경완이 아내 장윤정을 언급하며 "사람들은 나에 대한 관심이 1도 없다"고 속내를 밝혔다.지난 21일 방송된 JTBC 예능 '대놓고 두집살림'에서는 장윤정, 도경완 부부와 홍현희, 제이쓴 부부의 두 집 살림이 공개됐다.이날 도경완은 "문화재 보호청장이 된 것 같았다. 사람들이 나를 만나면 첫마디가 '윤정 씨는 잘 지내지?', '윤정 씨한테 잘해줘'였다. 사람들은 내가 장윤정한테만 잘해주면 되는 거다. 나에 대한 관심이 1도 없다"라며 말문을 열었다.장윤정은 "타이틀이 장윤정 남편이 되니까 (도경완이) 스트레스가 많았다. 근데 그 스트레스를 내가 어찌할 수 있는 상황이 아니지 않나. 나한테 짜증도 냈다. 밖에서 '와이프가 돈 잘 벌어서 얼마나 좋아' 이런 이야기를 늘 듣다 보니까 스트레스를 받고 집에 들어왔다"고 설명했다.이어 그는 "내가 약간 보수적일지는 모르겠지만 남편이고 가장이기 때문에 더 스트레스를 받았던 것 같다. 그럼에도 불구하고 나는 늘 '내 남편'이라는 이야기를 해준다. 난 자기를 의지하고 있고, 자기 덕분에 살고 있고, 자기 없으면 결혼 생활을 할 수 없다는 표현을 정말 많이 하고 있다"고 웃어 보였다.자신의 출연료를 분배해 주기도 한다는 장윤정은 "어느 정도로 이 사람 기를 살리고 싶냐면 같은 프로그램 MC를 들어갈 때 둘이 출연료 차이가 많이 난다. 그러면 나는 제작진한테 얘기해서 내 출연료를 이 사람한테 덜어준다"고 말했다.그러자 홍현희는 도경완에게 "다시 태어나도 또 결혼할 거냐"고 물었다. 도경완은 "난 안 한다. 힘든 게 아니다. 이번 생에 대한 기억을 갖고 태어난다면 결혼하겠는데 기억이 없을 것 아니냐. 분명히 매 순간 또 미안할 거다. 미안하고 싶지 않다"고 답했다.한편 장윤정, 도경완 부부는 최근 아나운서 김진웅의 서브 발언으로 곤욕을 치렀다. 김진웅은 KBS 2TV 예능 '사장님 귀는 당나귀 귀'에서 "도경완 선배처럼 못 산다. 정말 결례인 말일 수도 있지만 누군가의 서브가 되어선 못 산다"고 말했다.