사진 = MBN '한일톱텐쇼' 캡처

린이 이혼 후 첫 MC에 도전해 눈길을 끈 가운데 새신부로 등장한 별사랑이 남편과 함께 등장했다.21일 밤 9시 50분 방송된 MBN '한일톱텐쇼'에서는 '2025 한일가왕전' 한일 멤버들이 자신들과 함께할 멤버를 직접 초대해 차트 정상을 차지하기 위한 '듀엣이 기가 막혀' 특집으로 그려졌다.이날 방송에서 린이 첫 MC 도전을 해 눈길을 끌었다. 앞서 린은 엠씨더맥스 이수는 2014년 9월 결혼했으나 결혼 11년 만인 지난 8월 파경 소식을 알렸다.MC로 등장해 마이크를 잡은 긴장한 린은 "열심히 해 보겠다"며 "잘 부탁드린다"고 인사했다. 박서진도 새로워진 프로그램에 기대감을 드러내며 "일본 친구들과 이 자리에 함께 있으니 어떤 일이 펼쳐질지 기대된다"고 했다. 이후 함께 듀엣을 하게 될 짝꿍들이 공개됐다.듀엣 짝꿍으로는 민수현과 박서진, 유다이와 라온, 신승태와 윤미라, 진해성과 신, 에녹과 신영숙, 김준수와 민은경, 타쿠야와 마사야 그리고 황민호, 사키와 김태웅, 쥬니와 성리, 마지막으로 신혼부부인 김완과 별사랑이 함께하게 됐다.이때 새신랑과 함께 온 별사랑의 모습이 눈길을 끌었다. 별사랑은 "저 유부녀로 돌아왔다"고 너스레를 떨었다. 강남은 별사랑에게 "결혼한 지 얼마나 됐냐"고 궁금해 했다. 이때 별사랑 남편 김완은 "결혼 2주차다"고 하며 달달함을 드러냈다. 알콩달콩한 두 사람 모습에 모두가 부러워 했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr