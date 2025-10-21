신다은, 세수도 못하고 ♥임성빈과 캠핑…꼬질꼬질해도 여배우 아우라

배우 신다은이 가을맞이 소풍을 떠났다.
최근 신다은은 자신의 계정에 “아무도 세수못함.. 여기서도 협박육아는 계속됨. 그럼에도 불구하고 낭만캠핑🏕️”이라는 글과 함께 사진을 게재했다. 공개된 사진 속 신다은과 아들, 남편은 가을을 맞아 캠핑을 즐기고 있다.
한편 신다은은 2016년 2살 연상의 인테리어 디자이너 임성빈과 결혼했으며, 최근 ENA 예능 '내 아이의 사생활'에서 아들 해든 군을 공개하기도 했다.
류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr
최근 신다은은 자신의 계정에 “아무도 세수못함.. 여기서도 협박육아는 계속됨. 그럼에도 불구하고 낭만캠핑🏕️”이라는 글과 함께 사진을 게재했다. 공개된 사진 속 신다은과 아들, 남편은 가을을 맞아 캠핑을 즐기고 있다.
한편 신다은은 2016년 2살 연상의 인테리어 디자이너 임성빈과 결혼했으며, 최근 ENA 예능 '내 아이의 사생활'에서 아들 해든 군을 공개하기도 했다.
류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr
ADVERTISEMENT
© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT