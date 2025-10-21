신다은, 세수도 못하고 ♥임성빈과 캠핑…꼬질꼬질해도 여배우 아우라

배우 신다은이 가을맞이 소풍을 떠났다.최근 신다은은 자신의 계정에 “아무도 세수못함.. 여기서도 협박육아는 계속됨. 그럼에도 불구하고 낭만캠핑🏕️”이라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진 속 신다은과 아들, 남편은 가을을 맞아 캠핑을 즐기고 있다.한편 신다은은 2016년 2살 연상의 인테리어 디자이너 임성빈과 결혼했으며, 최근 ENA 예능 '내 아이의 사생활'에서 아들 해든 군을 공개하기도 했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr