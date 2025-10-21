사진=텐아시아DB

사진제공=JTBC

가수 장윤정과 결혼한 아나운서 도경완이 다시 태어나면 장윤정과 결혼을 하지 않겠다고 말한다.21일 방송되는 JTBC 예능 '대놓고 두 집 살림'에서는 장윤정, 도경완 부부, 홍현희, 제이쓴 부부가 그동안 배우자에게도 털어놓지 못했던 속마음을 털어놓는다.두 부부는 직접 공수한 식재료로 완성된 저녁을 함께 먹으며 부부 관계를 진단해 보는 시간을 갖는다. 이 자리에서 장윤정은 "남편 도경완의 기를 살려주기 위해 이것까지 해봤다"고 밝혀 모두를 놀라게 한다.애처가로 알려진 도경완은 다시 태어나도 장윤정과 결혼할 거냐는 기습 질문에 "난 안 해"라고 단언한다. 예상을 벗어난 그의 대답에 모두가 충격에 휩싸인 순간 마음속 꼭꼭 숨겨온 진심을 털어놔 출연자들의 가슴을 먹먹하게 한다.홍현희와 제이쓴 부부 또한 나름의 웃픈 고충을 털어놓는다. 홍현희는 "제이쓴이 '홍현희 남편'으로 알려져 희극인 이미지에 갇힌 것 같아 미안하다. 주변에서 우리에게 왜 희극인 부부 예능에 안 나오냐고 물어본다"고 말해 스튜디오를 웃음바다로 만든다.'대놓고 두 집 살립'은 이날 오후 8시 50분에 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr