'7층 건물주' 송은이, 자서전 쓰려 했었다…"눈물 날 것 같아"('옥문아')

사진=텐아시아DB

사진제공=KBS 2TV '옥탑방의 문제아들'

방송인, 사업가, 기획자로서 성공한 '7층 건물주' 송은이가 글을 쓰다 눈물을 쏟을 뻔했던 일화를 털어놓는다.오는 23일 방송될 KBS2'옥탑방의 문제아들'에는 시인 나태주의 딸이자, 서울대학교 학생들에게 글쓰는 법을 가르치고 있는 나민애 교수가 출연한다.이날 나민애 교수는 '나를 살리는 글쓰기' 비법을 전수한다. 자신에 관한 글을 쓰며 힘들었던 나날을 견딘 나민애 교수는 "자신에 대한 글을 쓰다 보면 감정 정리가 된다"라며 글쓰기를 적극 추천한다. 이를 잠자코 듣고 있던 MC 송은이는 "나에 대한 자서전을 쓰고 싶었는데 첫 글자를 쓰려니 눈물이 날 것 같아 쓰지 못했다"라며 글쓰기에 대한 어려움을 토로했다. 이에 나민애 교수는 "글쓰기를 시작하고 싶은 사람들은 부모님의 자서전 써보는 것이 좋다"라며 본격적으로 글쓰기 강의에 나선다.실제로 나민애 교수는 부모님의 자서전을 쓰기 위해 어머니와 아버지 나태주 시인과 30분 간 통화하며 녹음한다 밝히기도. 이에 옥탑방 MC 양세찬은 "전 길어야 4분, 3분도 힘들다"라고 답해 흔한 K-막내아들다운 모습을 보여줘 웃음을 안겼다. 글쓰기 강의로 '서울대학교 강의 평가 1위'에 등극한 나민애 교수가 적극 추천하는 나를 살리는 글쓰기법은 본 방송에서 확인할 수 있다.나민애 교수와 아버지 나태주 시인의 따뜻한 사랑이 돋보이는 일화도 공개된다. 수족냉증을 앓고 있는 딸을 꼭 껴안으며 매일 밤 손발을 녹여줬던 다정한 아버지, 나태주 시인은 상견례 때도 딸바보의 면모를 보여 나민애 교수를 오열하게 했다고. 어렸을 때부터 그릇을 잘 깨던 딸(나민애)이 걱정된 나태주 시인이 상견례 때 "딸이 그릇을 잘 깬다. 만약 깨지면 두 배로 사줄테니 혼내지 말아달라"라고 말해 딸의 눈물샘을 터뜨린 것. 옥탑방을 따뜻하게 데운 시인 나태주·나민애 부녀의 낭만 넘치는 에피소드는 오는 23일 저녁 8시 30분 KBS2 '옥탑방의 문제아들'을 통해 방송된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr