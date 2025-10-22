사진=텐아시아DB

사진=웨이크원

그룹 제로베이스원(ZEROBASEONE)이 사랑과 치유의 힘으로 롱런 인기를 이어가고 있다.제로베이스원(성한빈, 김지웅, 장하오, 석매튜, 김태래, 리키, 김규빈, 박건욱, 한유진)은 지난 1월 미니 5집 '블루 파라다이스(BLUE PARADISE)'의 수록곡 '닥터! 닥터!(Doctor! Doctor!)'를 선공개한 가운데, 이 곡은 발매 9개월이 지난 지금까지도 꾸준히 사랑받고 있어 화제다.'닥터! 닥터!'는 발매 직후 국내 주요 음원 사이트인 벅스 실시간 차트 1위를 비롯해 멜론 HOT100에 진입하며 뜨거운 인기를 보였다. 국내뿐 아니라 세계 최대 음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이(Spotify)가 발표한 '바이럴 50', 중국 최대 음악 스트리밍 서비스 플랫폼 QQ뮤직, 유튜브 인기 급상승 음악 차트 역시 휩쓸며 제로베이스원을 향한 전방위적인 관심을 입증했다.제로베이스원은 지난 3월 멜론을 통해 '닥터! 닥터!' 1000만 스트리밍 챌린지를 진행한 가운데, 최종 목표치를 가뿐히 달성하며 제로즈(ZEROSE, 팬덤명)의 이름으로 서울대학교 어린이병원후원회에 1억 원을 기부했다.제로베이스원은 '닥터! 닥터!'가 지닌 '사랑은 결국 모든 심각한 고뇌를 치유할 수 있는 유일한 힘'이라는 메시지를 현실 세계로까지 확장, 리스너들이 단순히 음악을 듣는 것을 넘어 사회적 활동에 동참할 수 있는 참여형 캠페인을 진행하며 선한 영향력을 전했다는 평이다.'닥터! 닥터!'는 꾸준한 증가세 속에 각종 음원 사이트 누적 스트리밍 5000만 회를 돌파하며 글로벌 리스너들에게 큰 사랑을 받고 있다. 음악성은 물론 곡의 메시지까지 여전히 회자하며 '닥터! 닥터!'는 최근 '2025 마마 어워즈(2025 MAMA AWARDS)' 베스트 보컬 퍼포먼스 그룹 후보로 노미네이트되기도 했다.제로베이스원은 3회차 전석 매진 속에 3만 관객을 동원한 서울 공연을 시작으로 월드투어 '2025 ZEROBASEONE WORLD TOUR 'HERE&NOW''를 성황리에 진행 중이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr