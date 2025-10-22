사진=텐아시아DB

사진=MBC

사진=MBC

1967년생 김광규가 1969년생 김완선을 향한 직진 플러팅(?)으로 스튜디오를 핑크빛으로 물들인다. "(과거) 전화번호 먼저 물어봤다"라는 솔직 고백부터 군 시절 성덕 일화, 치질 수술 네 번을 거친 '건강 근황'까지, 그가 털어놓을 짠한 토크에 관심이 집중된다.오는 22일 방송되는 MBC '라디오스타'는 김광규, 김완선, 홍윤화, 조째즈가 출연하는 '우린 제법 잘 어울려요' 특집으로 꾸며진다.김광규는 '불타는 청춘'을 통해 오빠-동생처럼 지내게 된 김완선이 '라디오스타'에 출연한다는 소식을 듣고 나오게 됐다고 밝혀 시작부터 기대감을 높인다. 그는 김완선에 대한 추억을 회상하며 관련 토크를 이어간다.그는 "기억 안 나시죠?"라며 과거 김완선에게 자신이 직접 먼저 연락처를 물어본 사연을 꺼낸다. 직진 멘트를 던진 김광규를 향해 김완선은 '철벽 리액션'을 보였지만, 그는 이에 굴하지 않는 순정남 면모로 현장을 웃음바다로 만든다. 특히 김광규는 녹화 도중 김완선 얼굴에 묻은 먼지를 살짝 떼주는 '심쿵 모멘트'로 출연진을 환호케 한다.또 "'불타는 청춘'은 김완선 때문에 나갔다"라며 김완선의 섭외로 출연하게 된 얘기를 꺼내고, 군 시절 철모 속에 김완선 사진을 넣고 다녔던 팬심을 고백한다. 절친 최성국의 결혼 소식을 듣고 "거짓말인 줄 알았다"라며 식음을 전폐했던 짠내 폭발 일화까지 공개해 웃음을 안길 예정.최근 건강 근황을 공개하면서 '치질 수술 전도사'를 자처했다고 해 궁금증을 높인다. 그는 "군 시절 차가운 바위 위에 앉아 있다가 치질 수술만 네 번 했다"라며 "부끄러워할 일이 아니다. 이젠 관리가 인생의 중심"이라고 말해 공감을 더 한다.마지막으로 김광규는 "인생엔 공짜 없다"라고 말하며 보이스피싱 피해를 언급, MZ의 '인생 선배' 다운 현실 조언으로 공감대를 형성한다고 해 관련 일화에 궁금증이 쏠린다.김광규의 매력은 오는 22일 수요일 밤 10시 30분 방송되는 '라디오스타'를 통해 확인할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr