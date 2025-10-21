이민정, 그냥 새벽 5시에 일어나야하나…강제 미라클 모닝 실천하는 중

배우 이민정이 고민을 토로했다.이민정은 21일 자신의 계정에 “자다가 새벽 세 시에 깨서 다시 잠이 안 올 때…. 근데 어차피 아침에 나가야 할 때… 1. 다시 자려고 노력해본다? 아님 2. 그냥 5시에 하루를 일찍 시작한다? 당신의 선택은…. (지금 사진 아님 주의)”라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진 속 이민정의 여배우의 아우라를 뽐내고 있다. 날카로운 브이라인과 고급스러운 분위기를 자아낸다.한편 이민정은 2013년 8월 배우 이병헌과 결혼 후 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr