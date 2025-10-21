‘축의금만 1억 6천만원 약속’ 신현준, 똑닮은 가족사진 공개

배우 신현준이 가족사진을 공개했다.최근 신현준은 자신의 계정에 “사랑해 사랑해 사랑해”라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진 속 신현준과 아내, 자녀들은 스튜디오에서 단란한 가족사진을 찍고있다. 특히 아이들은 아빠 신현준과 똑닮은 모습이다.한편 신현준은 최근 한 예능에 나와 김병만의 청첩장을 받고는 “결혼 축의 계좌이체로 1억6000만원(?) 할게. 네 덕분에 나도 결혼했으니까”라며 “결혼하고 함께 식사하자”고 김병만에 대한 고마움을 표현했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr