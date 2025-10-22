/ 사진=텐아시아DB

사진제공=MBC '극한84'

MBC가 새 예능 '극한84'가 티저 영상을 공개하며 첫 방송일을 확정했다. 극한 마라톤 환경에 놓인 기안84는 신세를 한탄했다.'극한84'는 기안84가 42.195km를 넘어서는 상상 초월의 코스에 뛰어들어 극한의 마라톤 환경에서 자신을 시험대에 올리고 끝까지 도전해 내는 과정을 그린 초극한 러닝 프로젝트로, 오는 11월 30일 첫 방송된다.공개된 티저에는 광활한 대자연 속을 홀로 달리는 기안84의 모습이 담겨있다. 거친 숨을 몰아쉬며 끝없이 달리던 기안84는 "이걸 왜 한다 그랬을까"라는 자조 섞인 한마디를 던진다. 그가 처한 극한의 상황과 고통이 그대로 전해지며 보는 이들마저 숨이 막히는 긴장감을 자아낸다.특히 이번 티저는 영화 트레일러를 연상케 하는 웅장한 영상미와 사운드로 시선을 사로잡는다. 짧은 티저는 '인간의 한계를 향한 도전'을 압축해내며, '극한84'가 그려낼 생존의 여정을 예고한다.'극한84'는 MBC 예능 '나 혼자 산다'의 무지개 세계관을 확장하는 프랜차이즈 프로젝트로, '일상 속 도전'에서 '인간의 한계로 향한 여정'으로 확장된 기안84의 또 다른 서사를 담는다. 단순한 러닝을 넘어 인내와 끈기, 그리고 스스로와의 싸움으로 완성되는 리얼 도전기를 선보일 예정이다.'극한84'는 오는 11월 30일 첫 방송된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr