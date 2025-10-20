"아름다운 여인과 결혼"…전현무, 48살에 '결혼 상대' 마주했다('사당귀') [종합]

/ 사진=텐아시아DB

48세 전현무가 커피점 결과, 결혼한다는 점괘가 나왔다.지난 19일 방송된 KBS2 예능 '사장님 귀는 당나귀 귀'(이하 '사당귀') 328회는 최고 시청률 6.9%, 전국 시청률 4.1%를 기록하며, 177주 연속 동 시간대 시청률 1위를 이어갔다. (닐슨 코리아 기준)전현무와 엄지인, 허유원, 정호영은 튀르키예 공영방송인 TRT를 찾았다. 이날 엄지인은 현지 방송 출연을 위해 한복까지 곱게 차려 입었다. TRT에서 특파원과 앵커를 거쳐 부사장이 된 아흐메트 괴르메즈가 직접 K-아나즈를 맞이한 것은 물론 생방송이 진행 중인 뉴스룸까지 소개해 흥미로움을 더했다.아흐메트 괴르메즈 부사장이 전현무의 커피점을 봐줬다. 그는 "아름다운 여인이 한 명 보인다"면서 "곧 결혼을 하게 될 것 같다"고 했다. 그러자 전현무는 화색을 띄며 "내 예비신부인 것이냐"며 잔에 남겨진 그림을 카메라로 찍어 큰 웃음을 안겼다.이어 전현무, 엄지인, 허유원, 정호영이 튀르키예 공영방송 TRT의 대표 프로그램에 출연 제의를 받고 국민 MC 알리샨과 만났다. 튀르키예 인기 방송에 출연해 매력을 뽐낼 전현무의 모습이 기대를 높였다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr