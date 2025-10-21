사진=텐아시아DB

이형진 PD가 Mnet 특유의 편집 방식이 '스틸하트클럽'에도 적용되는지 묻는 말에 솔직하게 답했다.20일 서울 강남구 엘리에나호텔에서 열린 제작발표회에는 이형진·김은미 PD, MC 문가영, 디렉터 정용화, 이장원, 선우정아, 하성운이 참석했다.'스틸하트클럽'은 기타, 드럼, 베이스, 보컬, 키보드 등 포지션별 참가자들이 청춘의 낭만과 날것의 감성, 그리고 무대 위 본능을 무기로 '최후의 헤드라이너 밴드'를 결성하기 위해 치열한 경쟁을 펼치는 글로벌 밴드 메이킹 프로젝트다. Mnet이 힙합, 댄스 서바이벌 시리즈에 이어 밴드 음악으로 장르를 확장하며 기대감을 높였다.이형진 PD는 "밴드라는 게 해보신 분들은 아시겠지만, 선곡부터가 굉장히 큰 난관이다. 음악을 하고 연주하다 보면 다양한 의견이 오간다. 연습 과정이나 편곡, 무대 구성 등 모든 걸 스스로 나눠가며 만들어가는 게 바로 밴드다"라고 설명했다.그는 이어 "대학 시절 조별 과제만 해도 알겠지만, 그 안에서 갈등이 생기지 않나. 우리가 엠넷이라고 해서 인위적인 장치를 만들지 않아도 자연스러운 갈등 상황이 충분히 나온다. 젊은 음악가들의 넘치는 에너지와 날것의 감정이 부딪히면서, 그것이 어떻게 무대로 완성되는지를 보여주는 과정 자체가 흥미롭다. 자극적인 요소를 억지로 넣지 않더라도 그 과정을 시청자분들께 잘 전달할 수 있다면 충분히 재미를 느끼실 거라 생각한다"며 기대를 당부했다.프로그램의 기획 계기에 관해 이 PD는 "평소 밴드 음악을 정말 좋아했다. 학교 다닐 때부터 라이브 클럽 위주로 공연과 문화를 즐겼다. 언젠가 연출 기회가 생긴다면 밴드 신(Scene)의 생생한 모습을 시청자분들께 전달하고 싶었다. 그러던 중 페스티벌 붐이 일고 있다는 이야기를 들었고, 그 흐름 속에서 나 역시 이 신에 기여할 수 있는 프로그램을 만들고 싶었다"고 전했다.이 PD는 "밴드 신이 확장되고 지속되기 위해서는 스타가 탄생해야 한다고 생각한다. 글로벌하게 활동할 수 있는 아이코닉한 밴드가 나와 많은 사람에게 사랑받기를 바란다"고 포부를 밝혔다.'스틸하트클럽'은 21일(화) 밤 10시 Mnet에서 첫 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr