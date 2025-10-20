사진=텐아시아DB

‘놀면 뭐하니’ 프로젝트 그룹 주주 시크릿 / 사진제공=MBC

배우 박진주가 '놀면 뭐하니?' 하차 5개월 만에 드라마, 뮤지컬, 강연 MC 등 다방면에서 활약하며 제2의 전성기를 맞았다. 여기에 다음달 30일 결혼까지 발표하며 인생의 또 다른 막을 열고 있다.박진주는 지난 5월 약 3년간 고정 멤버로 활약하던 MBC 예능 '놀면 뭐하니?'에서 그룹 러블리즈의 멤버 미주와 함께 하차했다. 여성 듀오 '주주 시크릿'으로 호흡을 맞추며 시청자들에게 큰 웃음을 안겼던 두 사람의 하차 소식에 많은 시청자가 아쉬워했다.예능 무대에서 잠시 물러난 박진주는 배우로서의 입지를 더욱 굳혔다. 그는 최근 방영된 tvN 단편 드라마 '내 딸 친구의 엄마'에서 글로벌 브랜드 마케팅팀 대리 서희진 역을 맡아 섬세한 감정 연기로 호평받았다. 영화 '써니'를 통해 데뷔한 박진주는 앞서 '질투의 화신', '그 해 우리는', '사랑한다고 말해줘' 등 다수의 작품에 출연해 탄탄한 연기력을 입증했다.뮤지컬 무대에서도 활약 중이다. 그간 여러 방송을 통해 보여준 탄탄한 노래 실력이 빛을 발했다. 박진주는 최근 제78회 토니 어워즈의 6관왕을 석권하며 전 세계적으로 큰 주목을 받고 있는 '어쩌면 해피엔딩' 10주년 기념 공연 무대에 오른다. 또 디즈니 프린세스 콘서트 'Princess All Stars in Concert'의 유일한 한국인 게스트로 초청받아 전 세계 팬들을 만날 예정이다.새로운 도전 역시 멈추지 않았다. 박진주는 지난 9월 강연 프로그램 '세상을 바꾸는 시간, 15분'을 통해 첫 강연 MC로 나섰다. 이어 지난 7월에는 부산에서 열린 '2025 해운대 대학가요제'의 MC를 맡으며 안정감 있는 진행 실력을 보여줬다.박진주는 깜짝 결혼 소식도 알렸다. 20일 소속사 측은 "박진주가 오랜 기간 깊은 신뢰를 쌓아온 분과 서로의 인생을 함께하기로 약속했다"며 "예비 배우자가 비연예인인 만큼, 조용히 식을 올리는 점 너른 양해 부탁드린다"고 밝혔다.일과 사랑, 두 마리 토끼를 모두 잡은 박진주는 이제 만능 엔터테이너로서, 또 한 사람의 아내로서 인생 2막을 앞두고 있다. 한 방송 관계자는 "예능, 드라마, 뮤지컬 등 여러 분야를 자유롭게 오가며 자기만의 색깔을 만들어가고 있는 박진주가 결혼을 통해 한층 더 단단해질 것"이라고 내다봤다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr