배우 박주미의 미모가 빛을 발했다.박주미는 최근 자신의 인스타그램에 자신의 사진을 게시했다.사진 속 박주미는 핑크색 의자에 앉아 음료를 들고 있는 모습이다. 화이트 프린팅 티셔츠에 와이드 데님 팬츠, 블랙 스니커즈와 볼캡을 매치한 캐주얼한 스타일로 편안하면서도 세련된 분위기를 자아냈다. 옆에는 캐릭터가 그려진 매장 디스플레이가 있어 박주미 특유의 동안 비주얼과 소녀 감성이 자연스럽게 어우러졌다. 특히 잡티 하나 없는 맑은 피부와 잔잔한 미소가 시선을 사로잡았다.팬들은 "언니 너무 아름다우세요" "늘 응원합니다" "진짜 너무 이쁨" "화이팅" "아름답다" "자연미인" 등의 댓글을 남기며 박주미의 변함없는 미모에 감탄을 전했다.한편 박주미는 1972년생으로 52세다. 박주미는 2001년 비연예인 남편과 결혼했으며 슬하에 두 아들을 두고 있다. 박주미의 남편은 피혁 가공 업체를 운영하고 있으며 연 매출이 1300억 원에 달하는 것으로 알려졌다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr