사진 = 김사랑 인스타그램

배우 김사랑이 자신만의 뷰티팁을 전수했다.김사랑은 자신의 인스타그램을 통해 "다이어트할 때 따뜻한 물 많이 마시기"라는 글과 함께 사진을 게재했다.사진 속 김사랑은 실내 공간에서 카메라를 향해 클로즈업 셀카를 찍고 있다. 김사랑은 흰색 블라우스나 원피스를 착용하고 길고 웨이브 진 브라운 헤어스타일로 청순하고 여성스러운 분위기를 연출했다. 정면을 응시하는 사진에서 돋보이는 맑고 깊은 눈빛과 오똑한 콧대, 그리고 잡티 하나 없는 투명한 피부가 시선을 사로잡는다. 은은한 메이크업에도 불구하고 화사하게 빛나는 미모는 '미스코리아 출신'다운 변치 않는 비주얼을 자랑한다.이를 본 팬들은 "동안 미모의 대명사" "우아함이 살아있어요" "항상 빛나세요" "여전히 너무 아름답습니다" "언니 예뻐요" "늘 응원합니다" "오늘도 이뿌네" "화이팅" "예뻐 예뻐" 등의 댓글을 남겼다.한편 1978년생 만 47세인 김사랑은 나이가 믿기지 않는 눈부신 미모를 자랑해 놀라움을 자아냈다. 김사랑은 지난 4월 쿠팡플레이 코미디 쇼 'SNL 코리아' 시즌 7 호스트로 등장해 '젊음의 묘약'에서 동안 미인 역을 소화했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr