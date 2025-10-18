사진= ‘신상출시 편스토랑’ 방송 캡처

배우 김강우가 아내와 함께한 '편스토랑'에서 로맨틱 셰프로 거듭났다.지난 17일 방송된 KBS 2TV 예능 '신상출시 편스토랑'에서는 김강우가 '고기는 사랑'을 주제로 한 8호 메뉴 경연에 출전해 직접 개발한 '필요 없는 레시피' 3종을 공개했다. 복잡한 과정 없이 간편하게 완성되는 요리로 금요일 밤 시청자들의 시선을 사로잡았다.김강우는 "많은 재료나 긴 조리 시간이 필요하지 않은 요리"를 목표로 전분을 활용한 독창적인 레시피를 선보였다. 그는 최근 요리에 푹 빠져 맛집 주방을 견학하며 연구를 거듭한 끝에 완성한 메뉴라며 자신감을 드러냈다.첫 번째 요리인 '재울 필요 없는 15분 불고기'는 타이머까지 세팅해 조리 시간을 입증했다. 김강우는 위생적인 조리 습관과 함께 감자 전분을 이용해 단시간에 육질을 부드럽게 하고 양념을 스며들게 만드는 노하우를 공개했다. 이어 '복잡한 과정이 필요 없는 닭볶음탕'에서는 감자와 당근 대신 전분과 무를 활용해 초벌 과정 없이 간편한 '무도리탕'을 완성하며 전분 마스터다운 면모를 보였다.두 번째 요리 중 등장한 김강우의 아내 무영 씨는 남편과 유쾌한 티키타카를 펼쳤다. 김강우는 아내를 보며 환한 미소로 "사랑은 제일 좋은 것"이라 말하며 로맨틱함을 발산했다. 방송 최초로 동반 출연한 아내는 김강우에게 '순정 셰프' 대신 '잔소리 셰프'라는 별명을 붙이며 웃음을 자아냈다.마지막으로 김강우는 '반죽이 필요 없는 치킨'을 선보였다. 식용유와 전분을 섞은 프라이팬에 밑간한 닭을 튀겨내 바삭한 식감을 완성한 초간단 레시피로 모두를 놀라게 했다. 한식조리기능사 자격증을 가진 아내와 아이들 모두가 만족할 맛으로 '편스토랑' 스튜디오는 감탄을 쏟아냈다.요리에 대한 진심과 가족을 향한 애정을 동시에 드러낸 김강우는 이날 방송을 통해 '로맨틱 끝판왕'의 입지를 공고히 했다. 그의 꾸준한 노력과 감성이 더해진 요리 실력은 시청자들의 폭발적인 반응을 이끌어냈으며, 앞으로 그가 보여줄 새로운 매력에도 기대가 모인다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr