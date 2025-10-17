사진=그레이트엠엔터테인먼트

2023년 데뷔한 82메이저가 클래식한 무드와 스트리트 감성을 넘나들며 컴백 분위기를 뜨겁게 달구고 있다.그룹 82메이저(82MAJOR, 남성모·박석준·윤예찬·조성일·황성빈·김도균)는 지난 16일 오후 8시 2분 공식 SNS를 통해 미니 4집 'Trophy'(트로피)의 클래식 버전 콘셉트 포토를 공개했다.멤버들은 왕관, 모자 등 상징적인 아이템을 활용해 앨범 타이틀 '트로피'의 상징성을 시각적으로 해석했다. 흑백 사진에서는 클래식한 카리스마를, 컬러 컷에서는 스트리트 힙합 감성과 함께 자유분방한 에너지를 드러냈다.82메이저의 미니 4집에는 앨범명과 같은 타이틀곡 '트로피(TROPHY)'를 포함해 'Say more'(세이 모어), '의심스러워(Suspicious)'(서스피셔스), 'Need That Bass'(니드 댓 베이스) 등 총 4곡이 수록된다.멤버들이 수록곡들의 작사와 작곡에 직접 참여하며 '자체 제작돌'로서 한층 성장한 면모를 드러낸다. 82메이저는 단독 콘서트 전석 매진과 북미 25개 도시 투어를 성공적으로 마친 '공연형 아이돌'로, 폭발적인 무대 장악력을 자랑한다. 그동안 '워터밤 부산 2025', 'KCON LA 2025', 'TIMA', 'ATA 페스티벌 2025' 등 국내외를 누비며 글로벌 팬층을 빠르게 확장했다. 최근에는 일본 대형 매니지먼트사 호리프로 인터내셔널 및 이플러스와 전속 계약을 체결해 글로벌 행보를 본격화한다.82메이저의 미니 4집 '트로피'는 오는 30일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 발매된다이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr