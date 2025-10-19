사진=MBC '전지적 참견 시점'

사진=MBC '전지적 참견 시점'

'전지적 참견 시점' 이주안이 효자 면모와 함께 대학 4수 이유를 밝혔다.18일 방송된 MBC 예능 프로그램 '전지적 참견 시점'에는 인기 드라마 '폭군의 셰프'에서 공길 역으로 사랑받은 배우 이주안이 출연했다.이날 이주안은 복부에 큰 칼자국으로 눈길을 끌었다. 눈에 띄는 상처의 이유를 묻자 그는 "8년 전에 어머니께 간 기증을 했다"고 밝혔다.어머니가 간경화로 간 이식이 필요한 상황이었지만, 이주안의 간이 평균치보다 작아 어머니도, 의사들도 반대했다고. 하지만, 어머니의 병이 간암으로 악화되어 혼수상태에 빠졌고, 결정권이 이주안에게 오면서 간 이식 수술을 진행했다고 설명했다.이주안은 "식구가 어머니와 나 단둘이다. '어머니 몸에서 나온 거 다시 돌려드리자'는 마음으로 이식 수술을 했다. 수술 두려움보다는 어머니가 잘못될까봐 무서웠다"고 털어놨다. 그러면서 "현재 어머니는 완치 판정을 받고 통원 치료를 받고 있다"며 반가운 소식을 전했다.수술 당시 간의 70~80%를 절제했다는 이주안은 "수술 전 의사가 죽을 수 있는 이유 100가지를 설명해 주더라. 기증자라 먼저 퇴원했는데, 담낭 쪽에 문제가 생겨서 그날 저녁에 다시 응급실로 실려 갔다. 결국 제가 병원에 더 오래 있게 되어서, 어머니가 퇴원 후 병문안을 왔을 정도"라고 이야기했다.이식 후 간 상태에 대해 이주안은 "기존 간 크기에 80% 정도 재생됐지만, 기능은 회복이 안 되더라. 예전에는 술 마시고 하루면 됐는데, 이제는 3배의 시간이 필요하다"며 술은 자제하는 이유를 밝혔다. 이영자는 "말이 쉽지, 어머니께 이식 수술해 주기 쉽지 않다. 당연 한게 당연하지 않은 시대니까"라며 감탄했다.한편, 이주안의 집이 공개됐다. 해외 직구 사이트에서 산 블랙 샹들리에와 콘셉트 있는 방들이 시선을 사로잡았다. 청록색 침실, 베이지톤 드레스룸, 오렌지톤 취미룸 등 감각적으로 꾸민 그는 "3달간 인테리어 공부를 했다"고 자랑했다.파티룸 뺨치는 야외 테라스에 출연자들은 "자가냐?"고 물었다. 이주안은 "자가 아니지만, 몇 년 동안 내가 살 곳이라서 집주인을 설득해 어느 정도 지원받고 내 돈을 보태서 꾸몄다"고 답했다.어릴 때부터 치던 피아노를 비롯해 발레, 폴댄스, 아크로바틱, 클라이밍, 무에타이, 승마, 일본어 등 운동부터 언어까지 다양하게 배운 이주안은 "배우는 언제 어떤 역을 할지 모르니 다 할 줄 알아야 한다"는 생각이라고.단국대 공연영화학부 출신인 이주안은 "대학에 4수 끝에 붙었다. 재수 때는 자전거 타고 가다가 팔을 다치는 사고를 당했고, 4수 때는 어머니 간 이식 수술을 했다. 배액관 팩을 감추고 수능을 보고, 실기를 했는데, 수시 탈락 후 정시에서 합격했다"며 남다른 의지를 드러냈다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr