사진=WAVY(웨이비)

아티스트 구피(Goopy)가 WAVY(웨이비)에 합류 후 첫 신보를 발표했다.구피는 17일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 새 싱글 'Waterfall(워터폴)'을 발매했다.구피가 WAVY에 합류한 후 처음으로 발표하는 싱글 'Waterfall'은 그의 새로운 음악 여정을 여는 신호탄으로 "흐름을 유지하고 불필요한 두려움은 흘려보내자"라는 메시지가 담겼다.구피는 스스로 겪은 혼란과 압박을 음악적으로 흘려보내고자 하는 경험에서 'Waterfall'을 만들었다. 시원하게 쏟아지는 폭포처럼 강렬하면서도 가볍게 앞으로 나아가는 태도를 곡에 녹여내며 리스너들의 귀를 사로잡고 있다.앞서 구피는 다양한 오프라인 프로모션을 진행하며 관심을 받았다. 이태원, 해방촌, 성수 등 서울 주요 지역에서 ARS 전단지 & 포스터 캠페인을 통해 특정 번호로 전화를 걸면 구피의 메시지를 들을 수 있는 이벤트를 운영했으며, 서울 연남동 일대에 폭포 이미지를 활용한 QR 전단지를 배포해 QR 스캔 시 음원 관련 콘텐츠를 만나볼 수 있게 하는 등 발매 전부터 컴백 분위기를 고조시킨 바 있다.구피는 자유롭고 패셔너블한 무드를 지향하는 아티스트다. 그동안 'Mr Mood(미스터 무드)', 'Are we still in Love?(알 위 스틸 인 러브?)', 'Don't Kill My Vibe(돈 킬 마이 바이브)', 'Come With Me(컴 위드 미)' 등 앨범을 발매하며 록과 신스를 기반으로 한 트렌디한 사운드로 사랑받아왔다.구피의 새 싱글 'Waterfall'은 각종 온라인 음원사이트를 통해 감상할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr