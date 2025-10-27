넷플릭스

배우 류승범이 작품을 거절했다는 오해에 해명했다.지난 17일 서울 종로구 삼청동에 위치한 한 카페에서 넷플릭스 영화 '굿뉴스' 류승범과 인터뷰를 진행했다. 이날 류승범은 패셔니스타답게 네이비색 스트라이프 슈트에 호피무늬 안경, 반지 등으로 멋을 냈다.'굿뉴스'는 1970년대, 무슨 수를 써서라도 납치된 비행기를 착륙시키고자 한 자리에 모인 사람들의 수상한 작전을 그린 영화. 극 중 류승범은 1970년 권력의 중심부인 중앙정보부 부장 박상현을 연기했다.변성현 감독이 류승범을 캐스팅하기까지 많은 노고가 있었다. 류승범이 대본을 읽고 나서 캐스팅 제안을 거절하자 직접 찾아간 것. 결국 그 자리에서 12시간 동안 시간을 보낸 끝에 류승범은 변 감독의 제안을 수락했다.이에 류승범은 "(전 작품) 촬영이 끝날 때쯤 제안받았다. 새로운 작업을 하기 전에 개인 시간을 가지지 못하고 바로 하는 것이 과연 작품에 도움이 될까 싶었다. 준비된 상태에서 작업해도 도움이 될까 말까니까 신중할 수밖에 없었다"고 말문을 열었다.그러면서 "변 감독을 처음 만났으니까 서로에 대한 관심이 있었다. 동갑내기라 궁금하기도 했다. 사적인 이야기도 하고 여러 질문도 했다. 감독님이 작업에 대한 열정을 표했고 계속 부탁하는데 사람으로서 거절하기가 쉽지 않았다. 굉장한 열정을 가지고 날 찾아왔고 그런 열정이 느껴졌다. 그래서 신뢰성도 생겼다"고 비하인드를 밝혔다.실제로 변 감독은 지난 14일 진행된 '굿뉴스' 제작발표회에서 "류승범 씨에게 처음에는 거절당했다. 보통 배우가 거절하면 알겠다고 하고 가야 하는데 내가 그 자리에 그대로 앉아있었다. 12시간 동안 가지 않고, 버텼다. 결국 승낙을 받고 집에 귀가했다"고 회상했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr