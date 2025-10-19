사진=텐아시아DB

사진제공=코미디TV

2015년 결혼한 개그맨 황제성이 예능 '너의 순위는'의 MC를 맡았다.오는 23일 방송되는 코미디TV 예능 '너의 순위는'은 우리 주변에서 벌어지는 누구나 공감할 이야기에 순위를 매겨보는 일상 공감 랭킹쇼다. 현실 고증으로 생생하게 재구성된 드라마도 함께 선보인다.프로그램 진행은 유쾌한 드립력을 자랑하는 가수 뮤지와 기막힌 순발력의 소유자 황제성, 그룹 우주소녀의 멤버이자 지금은 배우로 활약 중인 이루다가 이끌어 간다.코미디TV가 공개한 '너의 순위는' 티저 영상에서 황제성은 방송 주제를 정하는 회의에서 PD로 등장한다. 그는 '정관 수술했는데 애 낳으라는 장인어른'이라는 문구에 "애가 블루투스도 아니고… 다리가 끊겼는데 어떻게 사람들이 지나다닙니까?"라는 찰떡 비유로 웃음을 자아냈다.'너의 순위는'은 23일 오후 9시 30분에 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr