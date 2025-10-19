결국 변우석 제쳤네…'이영자와 ♥핑크빛' 황동주, 5관왕 등극했다

사진=소속사 제공

지난 3월 종영한 예능 '오래된 만남 추구'에서 이영자와 핑크빛을 그렸던 배우 황동주가 온라인 플랫폼 디시트렌드 남자배우 부문 5관왕을 차지했다.황동주는 지난 11일부터 12일까지 진행된 '명절 안방극장을 책임질 연기 장인' 남자배우 부문에서 2관왕을 달성한 데 이어, 13일부터 15일까지 진행된 '모든 드라마 영화에서 다 보고 싶은 남자배우' 부문에서도 47만 315표를 획득하며 3일 연속 1위에 올랐다.이어 2위는 변우석(38만 2996표), 3위 도우(27만 3767표), 4위 김남길(23만 7574표), 5위 이재욱(16만 2900표)이 차지했다. 특히 주목할 점은 황동주가 순위권에 오른 배우 중 유일한 50대 배우라는 사실이다. 세대를 아우르는 존재감으로 젊은 배우들과 어깨를 나란히 한 것은 물론, 그가 가진 화제성과 팬덤 파급력의 저력을 다시 한번 입증했다.한편 황동주는 최근 KBS 1TV 새 일일드라마 '마리와 별난 아빠들'을 통해 안방극장에 복귀했다. 극 중 황동주는 유명 화가 강민보 역을 맡아 섬세한 감정 연기를 선보이고 있다. 강민보는 철없는 아내 주시라(박은혜)와의 사이에서 딸 마리(하승리)를 얻어 자타공인 '딸바보'로 살았지만, 어느 날 돌연 가족을 등지고 떠난 인물이다.인기 투표 5관왕 달성으로 대세 배우의 입지를 다시금 굳힌 황동주가 이번 작품을 통해 어떤 모습을 보여줄지 관심이 쏠린다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr