4개월째 1%대 시청률인데…방송 최초 연출, 김숙도 감탄했다 ('심야괴담회5')

사진제공=MBC

'심야괴담회5' 최초로 100% 사투리 연출 괴담이 공개된다.오는 19일 방송되는 MBC '심야괴담회'시즌5 15회에 다양한 작품에서 맹활약하며 ‘꼬꼬무 이야기꾼’ 으로도 유명한 배우 장현성이 괴스트로 출연한다.녹화 현장에서 장현성 배우는 출연 각오를 묻는 MC들의 질문에 “오늘 우승하러 왔다”며 시작부터 강한 자신감을 내비쳤다. ‘테토남’ 같은 그의 선전포고에 MC들의 시선이 집중됐다. '심야괴담회5'는 최근 4회 동안 장서희, 전혜빈, 김미경, 김주령 등 배우 괴스트들이 잇달아 우승을 차지한 바 있다. 이에 장현성 배우가 자신만만한 포부대로 ‘괴담 남매’ 김호영·김아영을 꺾고 ‘괴스트 5연승’ 기록을 이어갈 수 있을지 주목된다.장현성 배우는 평소 공포물을 즐기는 편은 아니지만, 딱 한 번 잊지 못할 오싹한 경험이 있다고 고백했다. 약 10년 전 드라마 '구미호: 여우누이뎐' 촬영 당시, 야심한 숲속에서 구미호를 직접 목격했다는 것. 잠시 눈을 붙였다가 깨어난 순간, 흰 소복 차림에 머리를 늘어뜨린 ‘구미호’가 나무 위에 거꾸로 매달린 채 자신을 내려다보고 있었다고. 다른 배우와 스태프들도 그 장면을 보고 비명을 지르는 등 현장은 순식간에 아수라장이 됐다고 해 그가 본 구미호의 정체는 무엇이었을지 이목이 쏠린다.장현성 배우가 소개한 사연은 부산 ‘쇠미산’에서 벌어진 괴담이다. 쇠미산은 부산 토박이들 사이에선 유명한 공포 명소로 알려져 있다. 그동안 여러 작품에서 의사, 검사, 경찰 등 주로 ‘엘리트 전문직’ 으로 활약해 온 장현성 배우는 이날 '심야괴담회5'에서 ‘산지기’로 변신해 색다른 모습을 보여줬다. 그는 사연의 시작부터 끝까지 완벽한 부산 사투리로 연기를 펼쳐 부산 출신 MC 김숙의 감탄을 자아냈다, ‘쇠미산’ 괴담은 '심야괴담회5' 최초로 출연진 모두 100% 사투리로 연출됐다.이날 방송에는 장현성 배우의 ‘쇠미산’ 외에도 과학만 믿는 정부 산하 'T' 성향 연구원들이 집단으로 겪은 귀신과의 동거 실화 ‘동숙이’, 베트남 한 아파트에 다녀온 뒤 알 수 없는 말을 내뱉기 시작한 딸의 이야기 ‘727 아파트’ 등 현실 공포를 자극할 다양한 괴담이 소개될 예정이다.한편, 지난 6월부터 시작된 '심야괴담회' 시즌5는 1회부터 14회까지 전회차 시청률 1%대를 기록 중이다. 매주 일요일 오후 11시 10분 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr