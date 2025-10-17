사진제공=MBC

이종격투기 선수 최홍만이 '놀면 뭐하니?'에서 100일 된 썸녀와의 근황을 밝힌다.오는 18일 방송되는 MBC 예능 '놀면 뭐하니?'는 돌아온 '인사모(인기 없는 사람들의 모임)' 편으로 꾸며진다. 하하가 쏘아 올린 '인사모'는 여러 후보들이 거론되며 관심을 집중시켰다. 개그맨 허경환, 에픽하이 투컷, 영화감독 장항준 등이 초대를 받았다.공개된 사진 속 유재석, 하하, 주우재, 이이경이 이번에 만난 사람은 코리안 몬스터 최홍만. 핑크색 아이템들로 꾸며진 앙증맞은 공간에 나타난 최홍만은 압도적인 피지컬을 자랑하고 있다. 최홍만 옆에서 미니 사이즈가 된 멤버들의 귀여워진 모습도 눈길을 끈다.특히 유재석은 최홍만에게 아기처럼 번쩍 들어 올려진 채 대롱대롱 매달려 있어 웃음을 자아낸다. 최홍만과 10여 년 만에 만난 유재석은 오랜만이라며 반가워하는데, 최홍만은 커다란 덩치와 달리 유재석 앞에서 유독 부끄러워하는 모습을 보여 멤버들의 놀림을 받는다.최근 썸녀가 있다고 발표한 최홍만을 향해 관심이 쏟아지기도 한다. 최홍만은 난리가 난 멤버들의 반응에 "나도 남자예요! 썸 탈 수 있잖아요"라고 외치며 썸녀와의 진실을 밝힌다. 100일 된 썸녀와의 근황이 공개되자 멤버들은 흥분한 모습을 보인다.화기애애한 분위기가 이어지자 유재석은 조심스럽게 본론인 '인사모' 이야기를 꺼낸다. 초대장을 받은 최홍만의 떨떠름한 표정을 짓는다. 이에 멤버들은 "갑자기 화내는 거 아니지?"라며 눈치를 살피고 그를 설득하기 위한 작업에 들어간다. '인사모' 후보로 간택당한 최홍만이 어떤 반응을 보일지 관심이 집중된다.'놀면 뭐하니?'는 18일 오후 6시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr