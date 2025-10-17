사진제공=TV조선

사진제공=TV조선

지난 9월 백년가약을 맺은 방송인 김병만의 결혼식 현장이 최초로 공개된다.오는 20일 방송되는 TV CHOSUN 예능 '조선의 사랑꾼'에서는 9월 결혼한 김병만의 초특급 인맥들이 공개된다. 한강에서 열린 김병만의 결혼식에는 무명 시절부터 함께한 절친 이수근이 사회자로 나섰다.김병만의 결혼식에는 그를 육아의 달인으로 만들어 주겠다고 공언한 가수 KCM은 물론 배우 김동준, 최여진, 전혜빈 등이 김병만에게 축하 인사를 건넸다. 이어 '조선의 사랑꾼' MC 김국진이 정장 차림으로 참석해 김병만의 자녀들과 인사를 나눴다.코미디언 샘 해밍턴, 가수 백호, 배우 이태곤과 '30대 훈남 아들 장가보내기 프로젝트' 중인 코미디언 협회장 김학래도 자리를 빛냈다. 김학래는 선배로서 "행복하게 잘 살아라. 너는 재주꾼이니까 뭐든 잘할 거야"라고 덕담했다.한편 분주한 예식장에 키가 훤칠한 의문의 남성이 등장했다. 그러자 웨딩드레스를 입은 김병만의 아내는 안절부절못하며 "어떡해 빨리 사진 찍어주세요"라며 허둥대는 모습을 보여 궁금증을 자아냈다. VCR을 지켜보던 '조선의 사랑꾼' MC들도 모두 놀랐다고. 신부까지 홀려버린 이 남자는 대체 누구인지 궁금증을 자아낸다.'조선의 사랑꾼'은 20일 오후 10시에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr