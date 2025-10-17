사진=텐아시아DB

과거 '친중 논란'으로 이슈됐던 헨리(HENRY)가 '나 혼자 산다' 가족들과 5년 만에 재회했다.헨리는 지난 16일 공개된 한혜진의 유튜브 채널 콘텐츠에 게스트로 출연해 센스 있는 예능감과 입담으로 기분 좋은 에너지를 선사했다.헨리는 MBC 예능 '나 혼자 산다'에 함께 출연하며 인연을 맺은 한혜진, 이시언, 화사와 다양한 이야기를 나눴다. 5년 만의 재회에 헨리는 한혜진을 위한 선물까지 챙겨와 훈훈함을 더했다. 이시언과는 서로 피지컬을 겨루며 변함없는 케미스트리로 웃음을 안겼다.헨리와 화사는 앞서 KBS2 음악 예능 '나라는 가수'에서 'Always Remember Us This Way (올웨이즈 리멤버 어스 디스 웨이)'로 듀엣 무대를 펼쳐 화제를 모은 바 있다. 이를 통해 본업인 가수로서는 첫 음악적 호흡을 맞추며 시청자들에게 색다른 귀 호강을 선사했다.화사는 "장난만 치다가 본업으로 처음 만났는데 오빠를 다시 봤다. 노래를 부르다 감정이 닿았다. 어떻게 최고의 표현을 할 수 있을까 하다가 마이크에 뽀뽀했다"라며 헨리와의 작업 소감을 전했다. 헨리는 '나라는 가수' 촬영 당시 화사에게 고마웠던 에피소드를 전해 모두를 웃음 짓게 했다.두 사람의 무대를 지켜봤던 이시언은 "너무 감동이었다"라고 전했다. 한혜진 또한 "보면서 울었다. 갑자기 파도처럼 감정이 몰려들더라"라며 둘의 하모니를 극찬했다.헨리는 그간 하나의 중국, 동북공정 등을 지지하며 중국에 대한 사랑과 충성을 드러냈다고 전해졌다. 동북공정을 위한 중국 예능에 출연하며 역사 왜곡에 앞장섰고, 남중국해 영토 분쟁 당시 SNS에 '하나의 중국'을 지지하는 포스터를 게재, '사랑해 중국' 마스크를 쓰고 중국을 방문하거나 중국 찬양 바이올린 연주를 하기도 했다고 알려졌다.헨리는 지난달 신곡 'Closer To You (클로저 투 유)'를 발매했으며, 국내외 페스티벌 무대로도 글로벌 팬들과 만나고 있다. 또한 다양한 예능과 콘텐츠에서 다재다능한 매력을 발산하고 있다. 최근에는 마카오에서 열린 미국프로농구(NBA) 경기의 하프타임 공연을 장식했으며, 파리 패션위크에 참석해 자리를 빛냈다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr