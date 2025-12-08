데이식스 원필, 도운/ 사진 제공=JYP엔터테인먼트

밴드 데이식스 원필과 도운이 새 디지털 싱글 속 포근한 비주얼로 시선을 사로잡았다.데이식스(DAY6)는 오는 15일 크리스마스 스페셜 싱글 'Lovin' the Christmas'(러빙 더 크리스마스)를 발표한다. JYP엔터테인먼트는 지난 6일 그룹 공식 SNS 채널에 성진과 Young K(영케이)의 개별 이미지를 공개한데 이어 7일 오후에는 원필과 도운의 포토 4종을 선보였다.사진 속 원필은 크리스마스 파티를 기다리는 듯한 표정으로 설레는 눈맞춤을 전했고, 따뜻한 연말 감성이 돋보이는 배경 속 도운은 은은한 미소를 지어보였다.데이식스의 새 디지털 싱글 'Lovin' the Christmas'는 이들이 데뷔 이래 처음으로 선보이는 시즌송이자 '믿고 듣는 데이식스'가 선사하는 특별한 크리스마스 감성이 담긴다. 직접 작업한 음악으로 리스너들의 삶을 비추고 공감대를 형성한 데이식스가 건네는 겨울 인사에 관심이 모인다.성진, Young K, 원필, 도운 네 멤버는 새 디지털 싱글 발매에 이어 오는 19일부터 21일까지 사흘간 서울 송파구 올림픽공원 KSPO DOME에서 단독 콘서트 '2025 데이식스 Special Concert 'The Present''(스페셜 콘서트 '더 프레젠트')를 개최한다. 해당 공연은 올해 5월 KSPO DOME 단독 입성 공연인 '데이식스 3RD WORLD TOUR < FOREVER YOUNG > FINALE in SEOUL'(세 번째 월드투어 < 포에버 영 > 피날레 인 서울)에 이어 같은 공연장에서 다시 한번 솔드아웃을 기록하며 압도적인 티켓 파워를 입증했다.데이식스의 새 디지털 싱글 'Lovin' the Christmas'는 오는 15일 오후 6시 각종 음원사이트에서 감상할 수 있다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr