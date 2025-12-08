기안84/ 사진=텐아시아 DB

코미디언 박나래가 여러 의혹에 휩싸인 가운데 방송인 기안84의 과거 발언이 재조명되고 있다.지난 8월 유튜브 채널 '나래식'에는 기안84가 게스트로 출연했다. 이날 기안84는 박나래의 주변 인물들에 대해 이야기했다.박나래는 "기안84도, 이시언도 나를 많이 걱정한다. 뭐가 그렇게 걱정되냐"고 물었다. 기안84는 "박나래가 주변 사람을 소개해 준다. 좋은 분들이겠지만, 나는 촉이 있다. 살짝 '사짜'(사기꾼)의 냄사가 난다. 나는 그걸 잘 맡는다"고 말했다.이어 "물론 내가 잘못 본 걸 수도 있고 이런 이야기가 조심스럽긴 하다. 그런데 주변에 그런 분들이 너무 많다"고 해 눈길을 끌었다. 박나래는 "그런 사람들도 있었다"며 인정했다.한편, 박나래는 최근 전 매니저들의 폭로로 여러 의혹에 휘말렸다. 이들은 박나래가 폭언, 술자리 강요 등 직장 내 괴롭힘을 했으며, 술잔을 던져 상처를 입히기도 했다고 주장했다. 또한, 병원 예약 및 대리처방 심부름, 업무비 미정산 등의 문제도 제기됐다. 또, 모친과 전 남친을 직원으로 올려두고 월급을 줬으며, 전 남친의 전세보증금 3억원을 회사 돈으로 송금했다며 배임 혐의로 고소하기도 했다.불법 의료 시술 의혹도 제기됐다. 6일 한 매체는 박나래가 일산의 한 오피스텔에서 주사 시술 등을 받았다고 보도하며 관련 사진과 메시지 내용을 공개했다. 해당 매체는 이른바 '주사 이모'로 불리는 인물이 "처방전 모으고 있어"라며 항우울제를 모았으며, 처방 없이 약을 전달했다고 보도했다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr