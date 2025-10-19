사진=텐아시아DB

사진=넷플릭스

사진=넷플릭스

넷플릭스 예능 '옷장전쟁'이 시즌2를 론칭하며, 김나영과 호흡을 맞출 새로운 MC로 '킹원중' 김원중이 합류해 기대를 키운다. 김원중은 2018년 5월 모델 곽지영과 결혼해 2022년 딸을 품에 안았다. 한편 김나영은 최근 마이큐와의 재혼 소식을 전했다.'옷장전쟁'은 각기 다른 감각을 지닌 두 패션 전문가가 셀럽들의 옷장을 탈탈 털어 감다살 스타일링에 도전하는 의뢰인 옷장 맞춤 꾸미기 대결 프로그램. 넷플릭스에서 선보이는 패션 예능으로, 다채로운 셀럽들의 옷장을 탐방하며 그들의 패션 철학을 살펴보는 재미, 스타일링 비포 앤 애프터를 비교해보는 즐거움, 나아가 2 MC가 승부욕 폭발하는 옷장 대결을 펼치며 선보이는 티키타카가 웃음을 선사하며 나날이 인기를 더해가고 있다.'옷장전쟁'이 오는 20일(월)부터 시즌2를 시작한다. 먼저 김나영과 함께 옷장 대결을 펼칠 새로운 MC로 모델 김원중이 낙점됐다. 김원중은 아시아 모델 최초로 프라다 쇼에 오르는 등 세계 무대에서 인정받은 대한민국 대표 모델. 또한 '킹원중'이라는 별명으로 불릴 정도로 독보적인 패션 감각을 인정받으며 수많은 패션 피플들의 워너비로 군림하고 있는 한국 패션계의 레전드다. 실제 김나영과 끈끈한 친분을 지닌 김원중은 스타일링 센스부터 넘치는 승부욕까지, 김나영과 똑 닮은 '동족 케미'를 발산하며 '옷장전쟁2'의 새로운 관전포인트로 우뚝 설 전망이다.시즌2는 새로운 구성으로 시청자를 찾아간다. 선우용여, KCM, 이관희, 윤남노, 카니, 김대호, 강재준&이은형, 심으뜸, 빽가, 채정안, 정지선, 던까지 옷에 관심이 없거나, 본인과 맞지 않는 스타일을 추구해온 소위 '패알못 스타'들에게 옷을 입는 즐거움을 선사했던 시즌1과는 달리, 시즌2에서는 패션에 일가견이 있는 스타들의 옷장을 탐방하고 패션에 대해 더욱 깊이 있는 대화를 나누는 시간으로 업그레이드되는 것.또한 옷장 대결 방식 역시 게스트가 소장하고 있는 키 아이템을 활용한 맞대결로 변경돼, 한층 스타일리시하고 다채로운 스타일링을 선보일 수 있을 것으로 기대를 모은다.시즌2 첫 번째 게스트로는 뷰티 사업가이자 인플루언서로 활약하고 있는 김수미가 출격한다. 2030 스타일 아이콘으로 주목받고 있는 김수미는 미니멀리즘과 멋스러움이 공존하는 옷장을 전격 공개할 예정. 또한 김수미의 최애템인 '그레이 니트'를 키 아이템으로 해 김나영-김원중이 각기 다른 스타일링을 제안한다고 해 궁금증을 높인다.'옷장전쟁2'는 오는 20일(월)부터 매주 월요일 오후 5시에 공개된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr