[종합] '신민아♥' 김우빈, 미담 또 터졌다…암 투병 배우에 선물, "친분도 없는데 먼저 연락" ('옥문아')

/ 사진=텐아시아DB

배우 신민아와 공개 열애 중인 김우빈의 미담이 공개됐다.지난 16일 방송된 KBS2 예능 ‘옥탑방의 문제아들 시즌2’(이하 ‘옥문아’) 287회는 배우 박시은, 진태현 부부가 옥탑방에 초대됐다. 이날 방송된 ‘옥문아’는 전국 시청률 3.3%를 기록, 시청률과 화제성 모두 잡았다.박시은, 진태현 부부는 최근 갑상선암 완치 판정을 받은 진태현의 근황을 전해 반가움을 샀다. 진태현은 “생애 첫 건강검진을 했다가 발견했다. 약을 먹지 않아도 될 정도로 나아졌다. 감사했던 게 김우빈 씨가 모르는 사이인데도 응원 연락을 주고 건강 식품을 보내줬다”라며 감사를 전했다. 이에 양세찬은 완치를 축하하며 “저도 12년 전 갑상선 유두암을 진단받았다”라며 “녹화 리허설 중에 연락을 받았다. 동료들이 애써 위로하려고 농담하더라. 처음엔 충격이었다”라고 회상해 진태현의 공감을 샀다.박시은, 진태현 부부는 퇴계 이황을 잇는 사랑꾼 부부의 결혼 생활을 낱낱이 털어놔 이목을 끌었다. 진태현이 “첫 주연작 대본리딩 때 시은 씨를 보고 ‘결혼해야겠다’는 생각이 들었다”라고 고백하자, 박시은은 “그 때 스태프들 사이에서 태현 씨가 제 팬이라고 소문 나 있었다. 저한테 좋아하는 사람이 생겼다고 상담까지 했으면서, 나중에서야 고백하더라”라고 전해 모두를 설레게 했다. 이어 박시은은 “태현 씨를 만나고 이상형은 이상형일 뿐이라는 걸 알았다. 이상형 대로 과묵한 사람을 만났다면 심심 했을 것 같다”라고 말했다. 진태현 역시 “아내가 없으면 아무것도 안 한다. 밥도 잘 못 먹는다”라고 덧붙여 부러움을 자아냈다.진태현은 그간의 투병 스토리를 전하기도 했다. 진태현은 “다행히 암이 초기라 수술이 잘 됐다. 수술 이후에 목소리가 안 나올까 봐 무서워서, 끝나자마자 간호사님께 말부터 걸었다”라며 생생한 이야기를 털어놨다. 진태현이 수술 당일 아내가 보내준 문자를 매일같이 읽는다고 밝히자, 박시은은 “수술 시간이 늦어지니까 눈물이 나더라. 평소에 표현을 잘 안 하는데, 예전에 저를 간호해 준 때가 생각나서 고맙고 미안하다는 글을 보냈다”라고 회상해 뭉클함을 선사했다.박시은이 수많은 패러디를 양상한 ‘선정이 딸’ 밈의 비하인드를 털어놔 폭소를 유발했다. 박시은은 짤의 주인공인 박동빈 배우의 애드리브였음을 밝히며 “촬영 전에 ‘내가 뭘 할 건데 놀라지 마’라고 예고했다. 중요한 씬이라 몰입해서 웃긴 줄도 몰랐다. 끝나고 스태프들은 너무 웃겨 하더라”라며 떠올렸다. 그러면서 “드라마가 잘 돼서 포상 휴가를 갔는데, 회식 자리에서 다 같이 밈을 재연하는 건배사를 선보이기도 했다”라고 이야기했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr