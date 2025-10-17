사진='나솔사계' 캡처

'나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다'에서 24기 옥순이 23기 옥순에 대해 뒷담화해 논란이 일었다.지난 16일 방송된 ENA, SBS Plus 예능 '나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다'(이하 '나솔사계')에서는 11기 영숙-미스터 김, 23기 옥순-미스터 강, 24기 옥순-미스터 나, 25기 옥순-미스터 윤이 최종커플이 됐다.이날 방송에서는 마지막 고백 타임 때 서로 통한 미스터 김과 11기 영숙이 최후의 데이트에 나섰다. 11기 영숙은 미스터 김과의 대화에서 편안함을 느꼈고 미스터 김 역시 "우리의 미래는 달콤할 거라고 믿는다"고 어필했다. 뒤이어 데이트에 나선 미스터 윤은 25기 옥순에게 책을 건넸는데, 책에서는 미스터 윤이 밤마다 쓴 편지가 등장했다. 총 3통의 편지를 확인한 25기 옥순은 감동받은 표정을 지었다.24기 옥순은 숙소 방에서 "23기 옥순님을 보고 어장 관리에 대한 거울 치료가 됐다"고 다른 솔로녀들에게 뒷담화했다. 때마침 23기 옥순이 찾아와 "같이 셀카 찍자"고 말했다. 하지만 24기 옥순은 "나중에"라며 싸늘하게 거절했고, 23기 옥순은 다시 한번 해명하는 시간을 가졌다.23기 옥순은 "(미스터) 한님이 정리해 주지 않으면 그분에게 가려고 생각했다. 그런데 미스터 한님이 날 정리해 줬다. 미스터 권님은 나한테 직진하겠다고 해서 '그럼 뭐 어떡해?'라고 했던 거다"라고 설명했다. 그럼에도 24기 옥순은 "맞아 그게?"라며 의심의 촉을 세웠고 급기야 "나만 이해 안 가?"라며 방 밖으로 나가버렸다.23기 순자도 뒤따라 나갔고 23기 옥순은 방에 홀로 남았다. 직후 그는 제작진 앞에서 "인간관계에서 내가 성숙함이 많이 부족했구나"라며 눈물을 쏟았다. 얼마 후 23기 옥순은 미스터 김과의 데이트를 마치고 돌아온 11기 영숙에게 대화를 신청해 오해를 풀었다. 11기 영숙은 조용히 듣더니 "내가 (23기 옥순님의 기분을) 캐치하지 못하고 꽤 많이 (누구를 선택할 거냐고) 물어봤거든"이라며 자신의 잘못도 밝혀 23기 옥순과 화해했다.최종 선택 시간, 미스터 윤은 모두의 예상대로 25기 옥순을 택했다. 25기 옥순은 "용기를 내보려고 한다"라며 미스터 윤에게 직진해 첫 번째 커플이 됐다. 미스터 김과 11기 영숙 역시 서로를 택했고, 미스터 강은 23기 옥순을 최종 선택했다. 23기 옥순은 최종 선택을 하기 전 "내 온 마음을 담아서 (모두에게) 감사하다고 말씀드리고 싶다"라며 눈시울을 붉혔다. 이후 그는 미스터 강을 택해 세 번째 커플이 됐다.미스터 나는 "지난 3번의 밤 동안 당신이 내 별이었다"고 고백한 뒤 24기 옥순을 선택했다. 24기 옥순도 미스터 나를 최종 선택했다. 나머지 남녀들은 모두 선택을 포기했으며 그 결과 솔로민박에서 총 4커플이 탄생했다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr