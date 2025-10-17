사진='나솔사계' 캡처

'나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다'가 최종 4커플을 탄생시켰다.지난 16일 방송된 ENA, SBS Plus 예능 '나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다'(이하 '나솔사계')에서는 11기 영숙-미스터 김, 23기 옥순-미스터 강, 24기 옥순-미스터 나, 25기 옥순-미스터 윤이 최종 커플이 됐다.이날 솔로민박은 마지막 고백 시간으로 최후에 전하고픈 말을 바다에 외치는 시간을 가졌다. 이때 미스터 한은 인기녀 23기 옥순을 겨냥한 듯 "넌 나에게 아픔을 줬어. 너 나한테 그러는 거 아니었어"라며 웃어 보였다.이를 들은 11기 영숙은 눈물을 펑펑 쏟았고, 23기 순자에게 "도시락 (데이트 선택) 때로 돌아가고 싶다"라며 "한 사람(23기 옥순)이 미스터 권한테 여지를 주고 있었으니까"라고 23기 옥순을 저격했다. 이에 당황한 23기 옥순은 "너희도 (데이트) 선택할 때마다 나한테 물어봐서 힘들었다"며 맞불을 놨다. 그러자 23기 순자는 "언니만 정리하면 끝난다고 했잖아"라고 답했다. 23기 옥순은 "네가 나한테 그렇게 얘기할 건 아니고"라며 받아쳤다.하지만 11기 영숙은 다시 23기 옥순에게 "남자들한테도 지금 23기 옥순님 때문에 정리 안 된 게 많았다"라고 꼬집었다. 23기 옥순은 "난 남자들한테 불분명하게 행동한 적이 맹세코 없었다"고 반박했다. 그럼에도 11기 영숙은 "애매한 사람 붙잡고 직진하려고 여기 나온 게 아니다"라고 강조했다. 23기 옥순은 싸늘한 기류 속 바닷가로 향해 "이상한데 평범하고, 잘 모르겠다"라며 미스터 강 때문에 혼란스러운 마음을 바다에 쏟아냈다.마지막 고백 타임이 끝나자 23기 순자는 23기 옥순의 방을 찾아가 아까의 논쟁에 대해 다시 사과했다. 23기 옥순은 "나도 정신이 없어서 (어떤 남자를 선택할지 결정하지 못한 채) 혼자 생각만 한 것 같다"고 해명했다. 비슷한 시각 24기 옥순은 11기 영숙을 찾아가 "미스터 한님과 얘기를 해봤는데 본인의 지저분한 마음 상태에서 (11기 영숙님에게) 다가가는 게 예의가 아니라고 생각했대"라고 미스터 한의 속마음을 대신 전해줬다.자신도 모르게 공공의 적이 되어버린 23기 옥순은 괴로워하면서 미스터 강의 방으로 향했다. 미스터 강은 "그런 상황인지 몰랐다"고 말했고 23기 옥순은 답답함에 눈물을 쏟았다. 미스터 강은 "진짜 눈물이 많은가 봐"라며 "내가 (‘마지막 고백 타임 때) 무슨 얘기를 해도 2~3개월 후에 (방송에 나와야) 알 수 있는 거잖아. 그냥 여기서 말해주면 되는 거 아냐? 난 널 선택할 거야"라고 고백했다. 그러면서 "너한테 맞추겠다"고 이야기했다. 이에 23기 옥순은 "전투력을 상실했다. 내가 좋으니까 맞춰주겠다는 말이 고맙고 감동적이었다"며 웃어 보였다.대망의 최종 선택 시간, 미스터 윤은 모두의 예상대로 25기 옥순을 택했다. 25기 옥순은 "용기를 내보려고 한다"라며 미스터 윤에게 직진해 첫 번째 커플이 됐다. 미스터 김과 11기 영숙 역시 서로를 택했고, 미스터 강은 23기 옥순을 최종 선택했다. 23기 옥순은 최종 선택을 하기 전 "내 온 마음을 담아서 (모두에게) 감사하다고 말씀드리고 싶다"라며 눈물의 인사를 건넸다. 이후 그는 미스터 강을 택해 세 번째 커플이 됐다.미스터 나는 "지난 3번의 밤 동안 당신이 내 별이었다"고 고백한 뒤 24기 옥순을 선택했다. 24기 옥순도 미스터 나를 최종 선택했다. 나머지 남녀들은 모두 선택을 포기했으며 그 결과 솔로민박에서 총 4커플이 탄생했다. 뒤이어 공개된 다음 화 예고편에서는 순백의 남자들이 총출동하는 순수남 특집이 공개돼 이목을 끌었다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr