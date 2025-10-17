이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '원마이크' 캡처

배우 허영란이 남편과 7년간 운영하던 세차장 카페를 정리한 근황을 전했다.16일 원마이크 채널에는 "사업으로 대박 난 명배우, 다 접고 돌연 상경한 진짜 이유..'순풍 산부인과' 허간호사"라는 제목의 영상이 올라왔다.공개된 영상에서 허영란은 "대전에서 7년간 세차 카페를 운영했다"며 "제가 세차장을 원래는 계획을 했다가 같이 할 수 있는 카페를 하려고 바리스타 자격증을 땄다"고 얘기했다.실제로 카페에서 무보수로 2달 정도 아르바이트를 했다고. 그는 "손님 응대하는 걸 연습했다. 결혼하고 그때는 당시 활동을 왕성하게 할 때가 아니어서 남편이 하던 연극은 수입이 많지 않았다"고 털어놨다.현실적인 문제에 부딪치지 않기 위해 허영란은 "결혼은 현실이니까 그 관계도 깨질 수 있다는 말을 들어서 부업식으로 한번 해보자고 했던 게 본업이 돼버렸다"고 덧붙였다.그런 가운데 최근 잘 되던 사업을 모두 정리했고. "작품 섭외는 계속 왔는데 할 수가 없었다. 서울이면 어떻게든 해볼 텐데"며 서울로 상경했다고 밝혔다. 허영란은 "남편이 연기를 정말 사랑하는 걸 알고 있다. 나 또한 연기를 할 때 가장 나다움을 느낀다. 7년간 자영업을 하면서 자영업자의 아픔도 겪었고, 내면이 단단해졌다"고 고백했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr